BIST100 yüzde 0.11 artışla başladı, dolar 7.35 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.11 artışla 1,101.78 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.43, BIST Mali Endeks yüzde 0.06, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.18 artıdaydı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon hedefini "yüzde 2.0" yerine "ortalama yüzde 2.0" olarak değiştirmesi üzerine, küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada yeni haftaya 7.30 liranın üzerinde başladı.Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda yaptığı konuşmada Fed'in "ortalama yüzde 2.0" enflasyon hedefleyeceğini söyledi ve ekledi: "Enflasyonun yüzde 2.0'nin altında seyrettiği dönemlerin ardından, uygun para politikası, muhtemelen bir süreliğine yüzde 2.0'nin biraz üzerinde bir enflasyonu hedefleyecektir."Powell'ın konuşmasının ardından doların, euro karşısında yüzde 0.73 geriledi ve parite 1.19088 düzeyine yükseldi. Aynı şekilde sterlin de dolara karşı yüzde 0.58 artışla 1.32790 dolara yükseldi. Dolar Japon yeni karşısında da yüzde 0.65 geriledi ve 105.872 yene düştü.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2953 lira ve en yüksek 7.3537 lirayı gördükten sonra, 7.35 – 7.36 lira aralığında,euro en düşük 8.6730 lira ve en yüksek 8.7666 lirayı gördükten sonra, 8.75 – 8.76 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7475 lira ve en yüksek 9.8158 lirayı gördükten sonra 9.80 – 9.81 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18968 - 1.19295 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19003 düzeyindeydi.Yatırım Finansman Menkul Değerler'in piyasa bülteninde, seans başında gayresafi yurtiçi haasıla (GSYH) 2019 yıllık ve 2.çeyrek verileri ile Temmuz ayı ticaret açığı verilerinin açıklanacağı anımsatıldı ve "Yurtdışı veri gündemine baktığımızda ise öğleden sonra AlmanyaAğustos ayı TUFE verisi açıklanacak. Seans sonlarına doğru ise ABD tarafında Dallas Fed İmalat endeksi verisini taklip edeceğiz" denildi: "Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Japonya'nın 1978'den bu yana en yüksek sanayi üretimini gerçekleştirmesiyle Asya piyasalarının genelinde ılımlı bir hava söz konusu. "Avrupa piyasaları da açılışta tepki alımlarıyla başlaması beklenirken, Amerika vadelilerinde Cuma seans kapanışı sonrası pozitif hava hakim."Euro/dolar ise, Cuma haftanın en yüksek seviyesi 1.1907 seviyesinden kapanması ardından an itibariyle bu seviyenin biraz altında işlem görüyor. "Ancak, genel görünümün yukarı yönlü olması 1,20 seviyelerinin yeniden test edilmesi ihtimalini güçlendiriyor. "Olası geri çekilmelerde ise 1.1850'i destek olarak takip edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:55 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.11 artışla başladı, dolar 7.35 lirada - Son Dakika Ekonomi