BIST100 yüzde 0.11 artışla başladı, dolar 7.35 lirada

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) enflasyon hedefini "yüzde 2.0" yerine "ortalama yüzde 2.0" olarak değiştirmesi üzerine, küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada yeni haftaya 7.30 liranın üzerinde başladı.

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