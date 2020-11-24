BIST100 yüzde 0.68 artışla başladı, dolar 7.94 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.68 artışla 1,323.16 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.00, BIST Mali Endeks yüzde 0.63, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.28 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 475 bazpuanlık faiz artırımı sonrası sert düşen dövizler, yeni güne, haftanın ilk işlem gününde yükseldikleri düzeylere yakın başladılar.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yeni gösterge olacak 10 yıl (3,640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili ilk kez piyasaya sunacak. Hazine 2 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez 10 yıllık ihaleye çıkıyor ve vade ilk kez 2030'lu yıllara uzuyor. Hazine en son 2018 Temmuz ayında 10 yıllık sabit kuponlu, bir sonraki ay ise TÜFE'ye endeksli ihaleler düzenlemişti. Yeni tahvilin itfa tarihi 13 Kasım 2030 olacak. Bugün 7 yıl (2,548 Gün) vadeli değişken faizli tahvil de ilk kez satılacak. Tahvil 17 Kasım 2027 itfa tarihli olacak. Altı ayda bir kupon ödemeli iki tahvilin de valörü Çarşamba olarak belirlendi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8547 lira ve en yüksek 7.9523 lirayı gördükten sonra, 7.94 – 7.95 lira aralığında,euro en düşük 9.2899 lira ve en yüksek 9.4300 lirayı gördükten sonra, 9.42 – 9.43 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4834 lira ve en yüksek 10.6135 lirayı gördükten sonra 10.60 – 10.61 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18367 - 1.18553 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18542 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük analizinde, küresel piyasalarda risk iştahının "iyimser bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Bazı ülkelerde Covid-19 vaka sayılarında artışın hız kesmesinin yanında aşı geliştirme çalışmaları konusundaki olumlu haberler ve ABD başkanlık seçim sürecinde belirsizliklerinazaldığına yönelik işaretlerle risk iştahı dünü pozitif tamamladı. "Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının Covid-19'a karşı yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklanırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus son dönemdeki haberleri uzun ve karanlık tünelin ucundaki ışığın daha da parlaklaşması olarak tanımladı. "Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump yeni seçilen başkan Joe Biden'ın yönetime geçişiiçin gerekli prosedürlerin başlatılmasının önünü açarak seçim sonuçlarına yönelik belirsizlikleri azalttı. "Basında yer alan habere göre, Joe Biden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir önceki başkanı Janet Yellen'ı Hazine Bakanı olarak ataması bekleniyor. "Öte yandan dün açıklanan Kasım ayı verilerine göre Euro Bölgesi ve İngiltere'de salgına bağlı kısıtlamalardan dolayı hizmet sektöründe daralma belirginleşirken, bu ekonomilerde imalat sanayinde aktivite daha yavaş da olsa büyümeye devam etti. "Aynı dönemde ABD'de ise öncü hesaplamalara göre hem imalat hem de hizmet sektörlerinde hızlanma sürdü. Bu ortamda dün hisse senetlerinde yükseliş gözlenirken, güvenli limanlara olan talep genel olarak zayıfladı. Ancak ülke özel olarak finansal varlıklarda ayrışmalar yaşandı."Dün Türk finansal varlıklar ise görece zayıf bir seyir izledi. Ekim ayı sınıristatistikleri giriş yapan yabancı sayısında yıllık bazda sert daralmanın sürdüğüne işaret ederken, bunun dışında makroekonomik veri akışının sakin olduğu dün bir süredir hızlı yükselen Türk finansal varlıklarda kar realizasyonu olarak değerlendirilebilecek hareketler yaşandı. "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya gelirken, önümüzdeki dönemde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alarak yapılmasıgereken düzenlemeleri hızla yapacaklarını söyledi. "TCMB Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş katıldığı bir konferansta Ekim ayı verilerinin ekonomide toparlanmanın sürdüğüne işaret ettiğini belirtirken, 2020'de yüksek ihtimallepozitif büyüme gerçekleşeceğini ifade etti. Türk Lirası'nda değer kaybının şirketler için yarattığı riskler konusunda tetikte olduklarını söyleyen Özbaş şirket bilançolarına yönelik risklerin yönetilebilir seviyede olduğunu belirtti. "Bu haber akışı altında dün Borsa İstanbul'da düşüşler gözlenirken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 3,2'lik sert değer kaybı yaşadı. Tahvil faizleri hemen her vadede yükselirken, ülke risk primi yükseldi."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan iyimserlikle başladı. Gün içinde salgın ve aşı geliştirme çalışmalarına yönelik haberlerin yanında Almanya Kasım ayı imalat sanayi güven endeksi (IFO) ve 2020 üçüncü çeyrek revize büyüme verileri ile ABD Kasım ayı tüketici güven endeksi takip edilecek. "Yurtiçinde Hazine 7 yıl vadeli değişken faizli ve 2 yılı aşkın süre sonra ilk kez 10 yıl vadeli sabit kupon ödemeli tahvil ihracı yapacakken, TCMB Kasım ayı reel sektör güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı yayınlanacak. Türk finansal varlıkların seyri açısından ise küresel eğilimlerin belirleyici olması bekleniyor."Öncü hesaplanan Kasım ayı Markit satın alma yöneticileri endeksleri (PMI) imalat sektörlerinin büyümeyi sürdürdüğüne işaret etti. Euro Bölgesi'nde Ekim'de 46.9 olan hizmet sektörü PMI 46.9'dan Kasım'da 41.3'e gerilerken, imalat sanayi PMI 54.8'den 53.6'ya inerek büyümenin daha yavaş da olsa sürdüğüne işaret etti. Fransa'da hem imalat hem de hizmet sektörlerinde daralma gözlenirken, Almanya'da Euro Bölgesi geneliyle uyumlu bir tablo oluştu. "Benzer şekilde İngiltere'de de imalat gücünü 53.7'den 55.2'ye yükselerek korurken, hizmetler PMI 51.4'ten 45,8'e düşerek daralma bölgesine geçti. ABD'de ise imalat sanayi Markit PMI Ekim'deki 53.4'ten Kasım'da 56.7'ye yükselirken, hizmet PMI 56.9'dan 57.7'ye çıktı."