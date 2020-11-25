BIST100 yüzde 0.69 artışla başladı, dolar 7.95 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.69 artışla 1,330.07 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 0.63, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.47 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 475 bazpuanlık faiz artışının ardından sert düşen dövizler, yeni güne hafta başında döndükleri düzeylere yakın başladılar.

Hazine dolar cinsi 2031 vadeli eurobond ihracında 2.25 milyar dolar borçlanırken, ihraçta nihai getiri yüzde 6.0 oldu. İhraçta vade 15 Ocak 2031, kupon oranı yüzde 6.0 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki vermiştir" denildi. Hazine dolar cinsi 2031 vadeli eurobond ihracında 2.25 milyar dolar borçlanırken, ihraçta nihai getiri yüzde 6.0 oldu. İhraçta vade 15 Ocak 2031, kupon oranı yüzde 6.0 oldu.Hazine'nin 10 yıllık gösterge tahvil ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 12.32 oldu. Hazine Salı günü 13 Kasım 2030 vadeli 10 yıllık gösterge tahvil ihracında 2.5 milyar TL'si piyasadan yaklaşık 3.6 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi. Hazine 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin de ilk kez ihracı ile birlikte 5.65 milyar lira borçlanma gerçekleştirildi. Hazine'nin 7 yıllık FRN'i yeniden ihracında dönemsel faiz yüzde 6.86 oldu.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Salı günü yaptığı açıklamada, aktif rasyosunun hesaplanmasına son verilmesine ve ilgili uygulamanın 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu. BDDK açıklamasında, aktif rasyosu düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda kaldırıldığı da belirtildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.9534 lira ve en yüksek 8.0097 lirayı gördükten sonra, 7.95 – 7.96 lira aralığında,euro en düşük 9.4678 lira ve en yüksek 9.5389 lirayı gördükten sonra, 9.46 – 9.47 lira aralığında,sterlin en düşük 10.6222 lira ve en yüksek 10.7050 lirayı gördükten sonra 10.61 – 10.62 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18879 - 1.19101 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18504 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, "Küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimser seyir sürüyor" denildi ve şöyle devam edildi: "Bazı ülkelerde Covid-19 vaka sayılarında artışın hız kesmesinin yanında aşı geliştirmeçalışmaları konusundaki ilerlemeler ve yeni seçilen ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve geçiş sürecinin başlaması ile riskli varlıklar güçlenmeye devam ediyor."Açıklanan az sayıda makroekonomik veri ise salgın etkisiyle Kasım'da ekonomilerdeki ivme kaybının belirginleştiğini teyit ederken, iyimserliği sınırlıyor. Hisse senetleri küresel ölçekte yükselirken, güvenli limanlara olan talep zayıfladı. "Salgına dair kaygıların bir miktar hafiflemesiyle talebin güçleneceği beklentilerinin yanında Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun bir petrol dağıtım istasyonunda yangın çıkması haberi ham petrol fiyatlarını sekiz ayın zirvesine çıkardı."Yurtiçinde ise dün Türk finansal varlıklar küresel pozitif seyirden sınırlı faydalandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Aktif Rasyosu (AR) düzenlemesinin yıl sonundan itibaren yürürlükten kaldıracağını açıklarken, Hazine iki yılı aşkın süre sonra ilk kez yaptığı 10 yıl vadeli tahvilde beklentiler dahilinde bir faiz ile borçlandı. "Ayrıca Hazine sürpriz bir şekilde uluslararası piyasalarda 2031 vadeli Eurobond ihracı yapmak üzere üç bankaya yetki verdi. Hazine sene başında 9 milyar dolar dış finansman programlamış, ancak Ekim ayı sonunda yayınladığı 2021 programında 2020'yi TL olarak 43.5 milyar TL (yaklaşık 6.5 milyar dolar) dış borçlanma ile tamamlayacağı tahminine yer vermişti."Açıklanan veriler ise ekonomik aktivitenin Kasım'da da gücünü korumuş olabileceğine işaret ederken, detaylar önümüzdeki döneme ilişkin zayıflama sinyali veriyor. Bu ortamda dün Borsa İstanbul'da yükselişler sınırlı kalırken, uzun vadeli tahvil faizleri hafif yükseldi. TL ise, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet kur karşısında yüzde 1.8 değer kaybetti."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan iyimserlikle başladı. Gün içinde salgın ve aşı geliştirme çalışmalarına yönelik haberlerin yanında ABD Kasım ayı dayanıklı mal siparişleri, 2020 üçüncü çeyrek revize büyüme ve Ekim ayı bireysel harcamalar fiyat endeksi (PCE) verileri takip edilecek. "Yurtiçinde Hazine'nin Eurobond ihracının sonuçları izlenecekken, Türk finansal varlıklarınseyri açısından ise küresel eğilimlerin belirleyici olması bekleniyor."