BIST100 yüzde 1.08 düşüşle başladı, dolar 7.83 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.08 düşüşle 1,314.43 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.79, BIST Mali Endeks yüzde 1.32, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.53 eksideydi.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında yataya yakın bir gelişme içinde olduğu yeni haftanın ilk işlem gününde iç piyasada da dövizler yeni haftaya yatay düzeylerde başladılar.