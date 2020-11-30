BIST100 yüzde 1.08 düşüşle başladı, dolar 7.83 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 1.08 düşüşle 1,314.43 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.79, BIST Mali Endeks yüzde 1.32, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.53 eksideydi.
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında yataya yakın bir gelişme içinde olduğu yeni haftanın ilk işlem gününde iç piyasada da dövizler yeni haftaya yatay düzeylerde başladılar.Piyasalarda haftanın ilk işlem gününde üçüncü çeyrek büyüme ve dış ticaret verileri izlenecek. Aralık ayının ilk gününden itibaren de, İstanbul Ticaret Odası'nın perakende ve toptan fiyat gelişmeleri, İstanbul Sanayi Odası'nın imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI), Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verileri izlenecek. Ayrıca Cuma günü piyasaların kapanışınan sonra Moody's'in Türkiye not güncellemesi bekleniyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8140 lira ve en yüksek 7.8635 lirayı gördükten sonra, 7.83 – 7.84 lira aralığında,euro en düşük 9.3493 lira ve en yüksek 9.4206 lirayı gördükten sonra, 9.38 – 9.39 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4224 lira ve en yüksek 10.4963 lirayı gördükten sonra 10.45 – 10.46 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.19597 - 1.19754 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19743 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Gelişmekte olan piyasalara para girişinden hakkettiğimizi almaya başladık" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Türkiye piyasaları 2008 krizi sonrasındaki en iyi dönemini yaşıyor. Türk lirası dolara karşı kaybının yarısına yakınını geri alırken, MSCI Türkiye Kasım ayında yüzde 30'a yakın değer kazanarak gelişmekte olan borsaların (Çin hariç) neredeyse iki katı getiri sağladı."İyimserlik dalgası tüm piyasalara yayılmış durumda. Kasım ayında, CDS oranı 170bp, 10 yıllık DİBS 240bp, 10 yıllık eurotahvil 170bp geriledi. Hal böyle olunca, Hazine uzun yıllar sonra 10 yıllık DİBS ve 10 yıllık Eurotahvil ihraç ederek yeniden uzun vadeli borçlanmaya başladı. "Piyasalardaki iyimser havanın devam edip etmeyeceği gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahına ve Ankara'nın piyasa dostu politikaları ne kadar sürdüreceğine bağlı olarak belirlenecek. Her iki cephede de beklentilerimiz olumlu."ABD seçimleri sonrası oluşan zayıf dolar, uzun süre düşük tutulacak faizler ve daha az saldırgan Amerikan dış ticaret politikası gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahını destekliyor. "Aşının bulunması ve önümüzdeki 4-5 aylık dönemde kitlelerce yoğun bir şekilde kullanılması beklentisi pandemi yüzünden satılmış gelişmekte olan piyasalardaki alış dalgasını tetikleyen diğer bir neden."Gelişmekte olan piyasalara Kasım ayında 30 milyar dolar ile, önceki beş ayın toplamından daha fazla para girdi. Hisse senetleri bu tutarın üçte ikisini alarak uzun bir aradan sonra cazibe merkezi haline geldi. Sabit getirili kıymetler son altı aylık para girişinden aslan payını (üçte ikisi) almayı sürdürüyor."Türkiye varlıklarına Kasım ayının ilk üç haftasında 1.6 milyar dolar ile Şubat 2018'den beri en güçlü para girişi görüldü. MSCI endeksindeki ağırlığı yüzde 0.4'e gerileyen Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalara para girişinden yüzde 5.0 pay olması yabancı yatırımcıların Türkiye algısındaki değişimi gösteriyor."Genel fon akımı eğilimine uygun bir şekilde Türkiye varlıklarına giren paranın üçte ikisi hisse senedi piyasasına aktı. Hisse senedine giren paradan bankalar ve holdingler gibi büyük şirketler aslan payını aldı."Para girişinin önümüzdeki aylarda da devam edeceğine inanıyoruz. Yeni Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetiminin para politikasındaki sıkılaşmayı ve piyasa dostu politikalarını 2021 yılında da sürdürmesini bekliyoruz. "Geçmiş tecrübe kur şokları sonrası para politikasındaki sıkılaşmanın en az 8-10 ay devam ettiğini gösteriyor. Bu kez de farklı olmasını beklemiyoruz."2023 yılındaki seçimlere uzun bir süre olması yeni ekonomi yönetimine doğru politikaları uygulayarak gelişmekte olan piyasalara para girişinden pay almak için tarihi bir fırsat veriyor. Bu fırsatın Türkiye'nin kaybettiği rezervlerin bir kısmını (10 milyar dolar +) yerine koymak için kullanılacağına inanıyoruz."Hızlı yükseliş sonrası Türkiye varlıklarında dünya piyasalarına paralel bir konsolidasyon süreci görebiliriz. Endeks için 1,320, 1,290 seviyelerini destek, 1,350 seviyesini direnç olarak görüyoruz."Bugün saat 15: 00'te düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgına karşı daha sert önlemler açıklanabilir. Ekonomide bir kapanma beklemiyoruz, ama hizmet sektörünü etkileyecek bölgesel kısıtlamalar öngörüyoruz."Vaka sayısındaki artış, salgına karşı önlemlerle ekonominin kapanabileceği endişesi ve Aralık ayındaki Avrupa zirvesinden yaptırım gelebileceği korkusuyla Türkiye varlıklarında görülebilecek olası satışları alış fırsatı olarak kullanma eğilimindeyiz."Risk iştahındaki artışa ve ekonominin normalleşeceği beklentisine paralel döngüsel hisseleri ve bankaları endeks üzeri ağırlıkla taşımaya devam ediyoruz."
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 1.08 düşüşle başladı, dolar 7.83 lirada - Son Dakika Ekonomi