Bist100 yüzde 1.51 artıda, dolar 5.67 lirada

– Güne yüzde 0.27 artışla 102 bin 211 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 102 bin 211 puanı ve en yüksek 103 bin 519 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 1.51 artışla 103 bin 482 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.49 artışla 146 bin 321 puanda başladıktan sonra, en düşük 146 bin 321 puanı ve en yüksek 149 bin 827 puanı görerek, yüzde 2.82 artışla 149 bin 715 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.29 artışla yüzde 14.03 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.07 artışla yüzde 14.19 düzeyine yükseldi.

Euro Bölgesi'nin "kurtarma fonu" olarak bilinen Avrupa İstikrar Mekanizması (European Stability Mechanism - ESM), AB regülatörlerinden gelen çağrıların ardından Birleşik Krallık yasalarını temel alarak euro cinsinden tahvil ihracını sona erdireceğini açıkladı. ESM açıklamasında, Birleşik Krallık yasalarını değil Lüksemburg yasalarını temel alan tahviller ihrac etmeye karar verildiği belirtildi. Birleşik Krallık yasaları, sağladığı hukuksal garantiler nedeniyle geleneksel olarak Avrupa tahvil ve türev kontrat ihraçları için tercih ediliyor.

Gün ortası işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6605 lira ve en yüksek 5.6897 lirayı gördükten sonra, 5.67 - 5.68 lira aralığında,

euro en düşük 6.1799 lira ve en yüksek 6.2123 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9662 lira ve en yüksek 7.0034 lirayı gördükten sonra 6.97 – 6.98 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, ABD dayanıklı mal siparişleri ve PCE verileri ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD'de açıklanan GSYH verisine göre, ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre piyasa beklentisine paralel yüzde 2.0 büyüdü. ABD'de açıklanan öncü Toptan Satış Envanterleri verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 arttı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi yaptığı değerlendirmede, Para politikasının çerçevesi ve merkez bankalarının adımlarının piyasalarca iyi anlaşıldığını fakat makro ihtiyati önlemlerin genel çerçevesinin hala az gelişmiş olduğunu ifade etti. ABD'de açıklanan Askıdaki Konut Satışları verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre piyasa beklentisi üzerinde yüzde 1.6 arttı. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, kurun fiyatlamalarda dün, 5.6501-5.6950 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.6640 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.66 düşüş ile 101 bin 940 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.1 milyar lira oldu."

- İstanbul