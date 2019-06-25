Son Dakika Haberleri: "Bitcoin'deki artışın tek nedeni Libra değil"
Son Dakika Ekonomi Haber

"Bitcoin'deki artışın tek nedeni Libra değil"

1 saat önce

– ABD merkezli New York Angels'da risk sermayesi yatırımcısı Nisa Amoils, Bitcoin'de görülen artış eğiliminin tek nedeninin Facebook'un kripto para birimi Libra olmadığını söyledi.

– ABD merkezli New York Angels'da risk sermayesi yatırımcısı Nisa Amoils, Bitcoin'de görülen artış eğiliminin tek nedeninin Facebook'un kripto para birimi Libra olmadığını söyledi.
Bloomberg Technology'de yer alan habere göre Amoils, Bitcoin'in kripto para birimleri ekosistemindeki etkisi hakkında, Bitcoin'in bir değiş tokuş aracı ve ödeme mekanizması olarak "kendine has özellikleriyle", son balonun ardından evrilmeye başladığını söyledi.
Binlerce tüccarın Bitcoin'i ödeme seçeneği olarak eklediğini belirten Amoils, söz konusu şirketler arasında Expedia, Microsoft ve Whole Foods olduğuna dikkat çekti ve ekledi:
"Bitcoin'in kendine has özellikleri ve son balondan bu yana emanet, anlaşmalar, takas ve vadeli işlemler kapsamında görülen kurumsal katılımla piyasada görülen söz konusu artış, bu eğilimi oldukça sürdürülebilir kılıyor."
Amoils söz konusu artış eğiliminde Facebook'un kripto para birimi Libra'nın da etkili olduğunu belirtirken, Facebook'un platformundaki 2 milyar kullanıcıyla Libra'nın eğitim ve medya alanlarında büyük bir rol oynayacağını söyledi. Libra'yı birden fazla para biriminin desteklediği merkezi bir stablecoin olarak tanımlayan Amoils, Libra'nın bu sebeple PayPal, Venmo, WeChat ve Ali Pay gibi uygulamalara rakip olabileceğini vurguladı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:07 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı 70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:21:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Bitcoin'deki artışın tek nedeni Libra değil"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]