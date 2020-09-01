Bitcoin yeniden 1,700 doları aştı - Son Dakika

Bitcoin yeniden 1,700 doları aştı

Dolardaki zayıflamanın da etkisiyle gelen alımların desteğinde yükselen Bitcoin 1,700 dolar sınırını aşarak 1,765 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin yeniden 1,700 doları aştı, System.String[]

Dolardaki zayıflamanın da etkisiyle gelen alımların desteğinde yükselen Bitcoin 1,700 dolar sınırını aşarak 1,765 dolara kadar yükseldi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.29 artışla 11,722.21 dolara yükseldi ve birimin piyasa hacmi 216.58 milyar dolara çıktı.

Doların, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumundan, ABD Kripto para piyasalarında, geçen hafta ortasında 111,29 milyar dolara kadar yükselen 24 saatlik işlem hacmi, hafta başında çekildiği 93.03 milyar dolardan yaklaşık 13 milyar dolar artışla 106.47 milyar dolara yükselerek yeniden 100 milyar doları aştı.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 54'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden 5 birim ilk 10 birimin arasındaydı.Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi, hafta başında yükseldiği 372.95 milyar doları, yaklaşık 7 milyar dolar aşıp 380.52 dolara yükselerek, 380 milyar dolar sınırını da geçti.Toplam 6,683 kripto para biriminin işlem gördüğü 27,842 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 56.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 0.29 artışla 11,722.21 dolar,2. Ethereum yüzde 4.91 artışla 445.99 dolar,3.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar,4.XRP yüzde 1.32 artışla 0.28 dolar,5.Chainlink yüzde 5.69 düşüşle 15.83 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 1.42 düşüşle 274.50 dolar,7.Litecoin yüzde 0.00 artışla 62.22 dolar8.Bitcoin SV yüzde 2.13 düşüşle 192.68 dolar,9.Crypto.com Coin yüzde 0.49 artışla 0.17 dolar,10.Binance Coin yüzde 1.06 düşüşle 23.27 dolardan işlem görüyordu.ABD'li yayıncı ve film yapımcısı Max Keiser, ünlü milyarder ve yatırımcı Warren Buffett'ın da artık dolardan uzaklaştığına dikkat çekti.Makro piyasalar için son tahmininde güvenli liman varlıklarının yasal parayı ciddi derecede geride bırakacağını ileri süren Keiser, milyarder iş adamı Buffett'ın da bu durumun farkında olduğunu vurguladı ve ekledi: "Buffett'ın altın yatırımıyla birlikte Japonya'ya geçişi, dolardan uzak durduğunu doğruluyor. Dolar bugün daha düşük seviyede seyrediyor ve kilit desteği kırmak üzere. Bitcoin, altın ve gümüş yakında rekor kıracak."Buffett, Japonya'nın en büyük beş ticaret evinden yüzde 5 hisse alarak toplamda 6 milyar dolarlık bir yatırım yaptı.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda yaptığı konuşmada, enflasyonun "geçici bir süreliğine yüzde 2'nin üzerine çıkmasına izin" vereceklerini açıklaması da dolar üzerinde önemli bir baskı oluşturdu.CoinTelegraph'ın haberine göre, dalgalanmayla birlikte son iki yılın en düşük düzeylerine kadar inen dolar endeksindeki düşüşlerin Bitcoin fiyatında yukarı yönlü etkiler yaratması bekleniyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 08:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin yeniden 1,700 doları aştı - Son Dakika Ekonomi

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