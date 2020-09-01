Bitcoin yeniden 1,700 doları aştı

Dolardaki zayıflamanın da etkisiyle gelen alımların desteğinde yükselen Bitcoin 1,700 dolar sınırını aşarak 1,765 dolara kadar yükseldi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.29 artışla 11,722.21 dolara yükseldi ve birimin piyasa hacmi 216.58 milyar dolara çıktı.

Doların, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumundan, ABD Kripto para piyasalarında, geçen hafta ortasında 111,29 milyar dolara kadar yükselen 24 saatlik işlem hacmi, hafta başında çekildiği 93.03 milyar dolardan yaklaşık 13 milyar dolar artışla 106.47 milyar dolara yükselerek yeniden 100 milyar doları aştı.