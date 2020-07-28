Bitkin halde bulunan kaya kartalı koruma altına alındı - Son Dakika

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kaya kartalı Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde vatandaşlar, bitkin halde ve uçamayan bir kaya kartal gördü.

Kartalı yaban hayvanlarından korumak için yakalayan vatandaşlar, durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Köye giden ekip, kaya kartalını vatandaşlardan alarak müdürlüğe getirdi.

Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan ve beslenemediği için bitkin düştüğü tespit edilen kaya kartalı koruma altına alındı.

Sağlık durumunun iyiye gittiği kaya kartalının bakımın ardından Ulukale köyünde doğaya bırakılacağı öğrenildi.