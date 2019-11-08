Bitkisel üretimde biyolojik/biyoteknik mücadele desteklenecek

Bitkisel üretimde, kimyasal mücadele yerine biyolojik ya da biyoteknik mücadele uygulayan çiftçiler desteklenecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı tebliğinde, "Bu Tebliğin amacı; bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir" denildi.

Tebliğe göre;

Açık alanda turunçgilde Akdeniz Meyvesineğine karşı feromon+tuzak kullanımı için tahsis edilen dekar başına 80 lira desteklemeden, tuzak kutusunun en az 5 yıl kullanma ömrü bulunmasından dolayı daha önceden tuzak kutusu olup da sadece feromon kullanan üreticilere dekar başına 30 lira olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır.

Örtüaltında biyoteknik mücadelede; feromon+tuzak kullanan üreticilere dekar başına 120 lira, domateste domates güvesine karşı sadece feromon kullananlara dekar başına 60 lira olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır.

Açık alanda domateste biyoteknik mücadelede; feromon+tuzak kullanan üreticilere dekar başına 50 lira, domateste domates güvesine karşı sadece feromon kullanan üreticilere ise dekar başına 30 lira olacak şekilde destekleme ödemesi yapılır.

Üreticiye yapılacak olan destekleme ödemesi miktarı, üreticinin biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele amacıyla yaptığı harcamaları gösteren fatura bedelinin, mücadele yaptığı toplam alanına bölünmesiyle elde edilecek olan dekara maliyetini geçemez.

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi için, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticiler tarafından destek başvuruları kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için bu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yayımını izleyen yedi gün içinde, örtüaltı için ise 31 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapılacak.

Tebliğe göre, "Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen belgelerin ve uygulama bilgilerinin 4 üncü ve 5 inci maddelerde yer alan hususlara uygunluğu il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilir ve Ek-2'de yer alan başvuru değerlendirme tutanağı hazırlanır." (Tablo)