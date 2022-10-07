Bitlis haberi: Tatvan yeni spor tesislerine kavuşuyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 spor tesisi inşa ediliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan spor tesislerinden bazılarının inşaat çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

İlçenin 30 yıllık spor tesisi ihtiyacının karşılanacağını anlatan Geylani, "İlçemiz sahilinde tenis kortu var ama hem küçük hem de yetersiz olduğu için ihtiyacı karşılamıyordu. Yeni spor tesisi Sahil Mahallesi'ndeki 18 bin metrekare üzerine kuruldu. İkisi kapalı ve ikisi açık olmak üzere uluslararası standartlarda 4 tenis kortu inşa ettik. Aynı alanda ayrıca yeni bir gençlik merkezi inşa ettik ve Tatvan Belediyesi Konservatuarı olarak hizmet verecek. Yine burada futbolcu fabrikası olacak. Ayrıca okçuluk poligonları kurmayı da hedefliyoruz." dedi.

Yapımı devam eden diğer tesislerden de söz eden Geylani, şunları kaydetti: "

"Fuar Mahallesi'nde de FİFA standartlarındaki futbol sahası ve spor tesisi yapım çalışmaları tamamlandı. 16 bin metrekare alana kurulan bu spor tesisinde futbol sahası, tribün, kafe, dinlenme ve soyunma odaları yer alıyor. Kültür Mahallesi'nde kapalı alanı 3 bin 500 metrekare olan ve 17 dönüm alana kurulan Uluslararası Yüzme Federasyonu standartlarına uygun olimpik yüzme havuzu ve spor kompleksi inşaatı devam ediyor. Burada da kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, soyunma odaları, fitness ve pilates salonları var. Bu tesislerde aynı anda binlerce çocuk, genç ve sporcu faydalanabilecek. Bunlar haricinde 10 semt sahası projemiz var. Bu sezonda hepsini tamamlayıp halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz."