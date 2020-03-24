Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

BİTLİS'te jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı'nca PKK terör örgütüne yönelik dün başlatılan 'Şehit J.Uzm.Onb. Erhan Bahargülü 2020-09' operasyonu kapsamında; silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından bir grup silahlı teröristin tespit edilmesi üzerine hava destekli operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 PKK'lı silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi: