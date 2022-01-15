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Bitlis'te 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmete girdi. - Son Dakika

Bitlis'te 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmete girdi.

15.01.2022 15:10
Bitlis'te 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmete girdi.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde 3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi düzenlenen törende açıldı.

Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'nde 3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi düzenlenen törende açıldı.

İlçenin Rahva bölgesindeki hastanede hizmete giren yeni ünitede küvöz sayısı da 15'ten 20'ye çıkarıldı.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren, yaptığı açıklamada, pandeki süreci içerisinde hastanedeki toplam yoğum bakım yatak sayısını 52'den 70'e çıkardıklarını söyledi.

Erişkin yoğun bakım yatak sayısının da 22'den 45'e artırıldığını dile getiren Eren, şöyle dedi:

"Yoğun bakım seviyesini 2. seviyeden daha teşekküllü olan 3. seviyeye arttırdık. İleriki zaman için yatak sayımızı 20'den, 25'e yükseltme çalışmalarımız devam ediyor. Bu bizim için çok önemli, çünkü yeni doğan hastalar, yeni doğan bebeklerimiz özellikle miadından önce doğan, çok düşük doğum ağırlıklı dediğimiz bebeklerimize çok erken müdahale etmemiz gerekiyor. Hayatlarını daha sağlıklı geçirebilmeleri için bunun çok kıymetli olduğunu biliyoruz ve dolayısıyla tedavi takiplerini yapmak istiyoruz."

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Damla Güneş de doğum oranının yüksek olduğu bölgede hasta sevkini azaltmak amacıyla mevcut ikinci basamak olan yoğun bakımın büyütülüp üçüncü basamak seviyesine yükseltildiğini kaydetti.

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Yoğun Bakım, Yenidoğan, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmete girdi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis'te 3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hizmete girdi. - Son Dakika
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