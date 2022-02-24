Bitlis'te aşçılık kursundaki kadınlar ceviz ezmesi üretti - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te aşçılık kursundaki kadınlar ceviz ezmesi üretti

24.02.2022 12:57
Bitlis'te aşçılık kursundaki kadınlar ceviz ezmesi üretti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Kaymakamlık bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) aşçılık kursunda eğitim gören kadınlar, 4 aylık deneme yöntemiyle 2 ay raf ömrü olan ceviz ezmesi üretti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Kaymakamlık bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) aşçılık kursunda eğitim gören kadınlar, 4 aylık deneme yöntemiyle 2 ay raf ömrü olan ceviz ezmesi üretti.

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, ilçenin birçok lezzetinin olduğunu söyledi.

En önemli ürünlerinden birinin ceviz olduğunu ifade eden Demir, "Aile Destek Merkezindeki kadınlar, yeni bir ürün denemesinde bulundu. Ceviz ezmesi ile karşımıza çıktılar. Bu ürününde en az ceviz kadar ses getireceğinden hiçbir şüphemiz yok. Çok güzel ve lezzetli bir ürün sunan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Yakın zamanda seri üretime geçmek istediğimiz ürününüzü raflarda halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy da Adilcevaz'ı güzel yapan değerlerden birinin de dünyaca ünlü Adilcevaz cevizi olduğunu belirtti.

İlçeden Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın birçok yerine gönderildiğini ifade eden Görsoy, "Ceviz ezmesinin tadı ve aroması çok güzel. Bu ürünü sadece Adilcevaz'da değil, istiyoruz ki Türkiye'nin her yerine gönderelim. Ayrıca cevizin farklı ürünlere dönüşmesi içinde arkadaşlarımız çalışmalarına devam edecek." diye konuştu.

Aile Destek Merkezi Müdürü Emre Yılmaz da, usta öğretici ve kursiyerlerin uzun uğraşları sonucunda organik ve pazara hazır ceviz ezmesi ürettiklerini ifade etti.

Ürüne taleplerin gelmeye başladığını aktaran Yılmaz, "İstanbul ve Ankara'dan her gün talep alıyoruz. Üründen günde ortalama yüz kutu yapabiliyoruz. İlçemizde bir tesis kurulması halinde bu ürünün tüm haklarını devretmeye hazırız. Amacımız dünyaca ünlü Adilcevaz cevizimizin üretimimize ve halkımızın ekonomisine katkı sağlamasıdır. Doğal olan bu ürünümüzü 40-50 liraya satıyoruz." ???????ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
ADİLCEVAZ CEVİZ EZMESİ İLÇE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK ADİLCEVAZ CEVİZ EZMESİ İLÇE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK Adilcevaz ekonomisine ceviz ezmesiyle katkı Adilcevaz ekonomisine ceviz ezmesiyle katkı

Kaymakamlık, Adilcevaz, Bitlis, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te aşçılık kursundaki kadınlar ceviz ezmesi üretti - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Rusya Ukrayna'ya karşı operasyon başlattı! İşte hedefteki kentler
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 13:03:58. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te aşçılık kursundaki kadınlar ceviz ezmesi üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement