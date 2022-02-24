Bitlis'te aşçılık kursundaki kadınlar ceviz ezmesi üretti - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Kaymakamlık bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) aşçılık kursunda eğitim gören kadınlar, 4 aylık deneme yöntemiyle 2 ay raf ömrü olan ceviz ezmesi üretti.

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, ilçenin birçok lezzetinin olduğunu söyledi.

En önemli ürünlerinden birinin ceviz olduğunu ifade eden Demir, "Aile Destek Merkezindeki kadınlar, yeni bir ürün denemesinde bulundu. Ceviz ezmesi ile karşımıza çıktılar. Bu ürününde en az ceviz kadar ses getireceğinden hiçbir şüphemiz yok. Çok güzel ve lezzetli bir ürün sunan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Yakın zamanda seri üretime geçmek istediğimiz ürününüzü raflarda halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy da Adilcevaz'ı güzel yapan değerlerden birinin de dünyaca ünlü Adilcevaz cevizi olduğunu belirtti.

İlçeden Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın birçok yerine gönderildiğini ifade eden Görsoy, "Ceviz ezmesinin tadı ve aroması çok güzel. Bu ürünü sadece Adilcevaz'da değil, istiyoruz ki Türkiye'nin her yerine gönderelim. Ayrıca cevizin farklı ürünlere dönüşmesi içinde arkadaşlarımız çalışmalarına devam edecek." diye konuştu.

Aile Destek Merkezi Müdürü Emre Yılmaz da, usta öğretici ve kursiyerlerin uzun uğraşları sonucunda organik ve pazara hazır ceviz ezmesi ürettiklerini ifade etti.

Ürüne taleplerin gelmeye başladığını aktaran Yılmaz, "İstanbul ve Ankara'dan her gün talep alıyoruz. Üründen günde ortalama yüz kutu yapabiliyoruz. İlçemizde bir tesis kurulması halinde bu ürünün tüm haklarını devretmeye hazırız. Amacımız dünyaca ünlü Adilcevaz cevizimizin üretimimize ve halkımızın ekonomisine katkı sağlamasıdır. Doğal olan bu ürünümüzü 40-50 liraya satıyoruz." ???????ifadelerini kullandı.