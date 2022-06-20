Bitlis'te besiciler küçükbaş hayvanlarını her gün yaylaya çıkartıyor - Son Dakika
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Bitlis'te besiciler küçükbaş hayvanlarını her gün yaylaya çıkartıyor

20.06.2022 10:25
Bitlis'te besiciler küçükbaş hayvanlarını her gün yaylaya çıkartıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde besiciler, küçükbaş hayvan sürülerini beslemek için Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürüyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde besiciler, küçükbaş hayvan sürülerini beslemek için Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürüyor.

Tatvan'ın Kıyıdüzü köyünde yaşayan hayvan sahipleri, havaların ısınmasıyla çıktıkları yaylalarda, sonbahara kadar hayvanlarını verimli otlaklarda besliyor.

Günün ilk ışıklarıyla küçükbaş hayvanlarıyla zengin bitki örtüsüne sahip yaylalara giden besiciler, gün boyunca otlattıkları sürülerin su ihtiyacını gidermek ve sağımlarını yapmak için tekrar köye getiriyor.

Köyün üst kısmındaki vadide ilerleyen sürülerin, yolculuk sırasında çıkardıkları toz bulutuyla gün batımının bütünleşen manzarası, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Her yıl birçok ilden Bitlis'e gelen fotoğraf tutkunları gün batımında gerçekleşen yolculuğu görüntülemeye çalışıyor.

Besicilerden Mehmet Şirin Şen, AA muhabirine, her gün vadiyi kullanarak koyunları otlattıkları yaylalara gittiklerini söyledi.

Yaz boyunca hayvanları yaylalara çıkardıklarını anlatan Şen, "Fotoğrafçılar da gelip bizi çekiyor. Halimizi görüyorsunuz. Her gün 10 kilometre gidip geliyorum. 20 yıldır besicilik yapıyorum ve 500 koyunum var." dedi.

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Kaynak: AA

Nemrut Dağı, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te besiciler küçükbaş hayvanlarını her gün yaylaya çıkartıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bitlis'te besiciler küçükbaş hayvanlarını her gün yaylaya çıkartıyor - Son Dakika
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