Bitlis
'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı
ŞEHİT BİNBAŞI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Terör örgütü PKK
'nın saldırısı sonucu şehit olan Merkez Jandarma
Komutanlığında görevli Binbaşı Zafer Akkuş
için Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Tören, Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ak Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar
, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Alay Komutanı Albay Erhan Demir, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay
, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.
Şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı tören alınına getirildikten sonra özgöçmişi okunup, İl Müftüsü Faysal Gaylani tarafından dua okundu. Yapılan duaların ardından da şehit Binbaşı Akkuş'un cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra memleketine gönderilmek üzere karayoluyla Muş
Havaalanına uğurlandı. Şehit Binbaşı Akkuş'un evli ve 1 çıocuk babası olduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
BİTLİS (DHA
)