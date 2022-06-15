Beş Minare Mahallesi'ndeki okulun spor salonunda 24 takımın katılımıyla yapılan turnuva çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Kaynak: AA

Ziya Eren, Güroymak, voleybol, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bitlis'te kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika

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