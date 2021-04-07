Son dakika haberi! Bitlis'te 'Nemrut Kraterinin Sakinleri' belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Cihan Önen'in hazırladığı 'Nemrut Kraterinin Sakinleri' adlı belgesel için gala düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen gösterime Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Aygün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Çoban, akademik ve idari personel katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından belgeseli hazırlayan öğretim görevlisi Dr. Cihan Önen emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bünyesinde barındırdığı tarihi dokusu, yeşili, mavisi, dünyanın ikinci büyük krateri, kış turizmi, kaplıcaları, ev sahipliği yaptığı onlarca canlı türü, doğallığı, sakinliği, berrak gökyüzü ve temiz havasıyla benzersiz ildir. Bu açıdan bu ilde yaşadığımızdan dolayı kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Çok uzun yıllardan beri Bitlis'teki canlı popülasyonu gözlemlemekte ve gözlemlerimi kaydetmekteyim. Bu durumdan ötürü pek çok canlı türünü tanıma, üzerinde tefekkür etme ve kaydetme fırsatı yakaladım. Mevcut dataları Bitlis'imizin tanıtımına, buradaki popülasyona dair farkındalığa ve toplumsal bilincin oluşturulmasında değerlendirmekteyim" dedi.Program belgeselin izlenmesinin ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Aygün tarafından emeği geçen öğretim görevlisi Dr. Cihan Önen ve Vehbi Güngör'e plaket verildi.