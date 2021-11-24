Bitlis'te şehit edilen öğretmen için Kırşehir'de oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi - Son Dakika

Bitlis'te 1993 yılında eşi ve 3,5 yaşındaki kızı ile şehit edilen Kırşehirli öğretmen Bayram Tekin adına oluşturulan hatıra ormanında idareciler ve öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fatma-Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla fidan dikimi programı düzenlendi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, okul bahçesinde Bitlis'te 1993 yılında eşi ve 3,5 yaşındaki kızıyla şehit edilen Kırşehirli öğretmen Bayram Tekin adına oluşturulan hatıra ormanında idareciler ve öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştirdi.

Törenin ardından açıklama yapan Vali Akın, öğretmenliğin sorumluluk, fedakarlık ve sabır gerektiren saygın ve onurlu bir meslek olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, geleceğin teminatı olan çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretinde olduklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle beraber fidan dikimi gerçekleştirdik. Okul bahçesinde Şehit Öğretmen Bayram Tekin adına oluşturulan hatıra ormanına diktiğimiz fidanların gelecek nesiller için daha yeşil ve daha yaşanabilir bir çevre sağlayacağına inanıyorum. Bu vesileyle, şehitlerimizi rahmetle anarken bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum."

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, Okul Müdürü Nuri Çiftçioğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Akın, törenin ardından okulda incelemelerde bulunarak, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.???????