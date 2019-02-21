Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis'te Terör Operasyonu

59 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü bidonlarda çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bitlis'te Terör Operasyonu, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü bidonlarda çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 Şubat'tan itibaren başlatılan "Şehit Jandarma Onbaşı Hamdi Arslan 10 Operasyonu" devam ediyor.

Operasyon kapsamında yürütülen arama faaliyetinde toprağa gömülü 2 jelikan bidonda, bin 100 metre elektrik kablosu, lehim makinesi, terörist kıyafeti, 3 çift ayakkabı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var

İYİ Parti'den İstifa Eden 874 Kişi AK Parti'ye Geçti Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 20:01:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]