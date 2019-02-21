Bitlis'te Terör Operasyonu
59 dakika önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü bidonlarda çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü bidonlarda çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla, İl Jandarma
Komutanlığı'nca 20 Şubat'tan itibaren başlatılan "Şehit Jandarma Onbaşı Hamdi Arslan
10 Operasyonu" devam ediyor.
Operasyon kapsamında yürütülen arama faaliyetinde toprağa gömülü 2 jelikan bidonda, bin 100 metre elektrik kablosu, lehim makinesi, terörist kıyafeti, 3 çift ayakkabı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:02 Kaynak: AA
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