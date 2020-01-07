Bitlis'te terör örgütünce araziye gizlenmiş malzeme ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te terör örgütünce araziye gizlenmiş malzeme ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te terör örgütünce araziye gizlenmiş malzeme ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi.

Bitlis'te terör örgütünce araziye gizlenmiş malzeme ele geçirildi, System.String[]

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada; merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinin kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine; 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Kıran-8 Şehit Jandarma Çavuş Ayhan Ercan 2020-01, Kıran-8 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce 2020-01 ve Kıran-8 Şehit Uzman Jandarma IV. Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-01 operasyonları başlatılmıştır. Başlatılan 3 operasyon kapsamında; 6 Ocak 2020 günü toprağa gömülü vaziyette 10 adet büyük boş tüp, 3 adet küçük tüp (2 adet dolu, 1 boş), 10 metre elektrik kablosu, 1 çift mekap ayakkabı, 1 adet ilkyardım çantası, 1 çift ayakkabı, 1 adet sığınak (1x2 metre ebadında), 1 adet dörtlü büyük pil bloğu, 20 metre ip, 2 adet çaydanlık, 1 adet tencere, 1 adet yağ tenekesi ve muhtelif cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel, evlilik kararı aldı
Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, 256 kilodan 140 kiloya düştü Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı Şişli'de korkunç cinayet! Figen ile Randolp Ward Mays çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
21:02 ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermedi - Son Dakika Haber
20:56 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi - Son Dakika Haber
20:52 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Son Dakika Haber
20:48 Adana'da maden ocağına çığ düştü: 1 ölü, 1 yaralı, 2 kişi kayıp - Son Dakika Haber
20:35 Reklam panosundan başına parça düşen şahıs öldü - Son Dakika Haber
20:33 Son dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı - Son Dakika Haber
20:12 Kalın'dan Putin-Esad görüşmesine ilişkin açıklama: Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, bir şey diyemeyiz - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 21:11:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te terör örgütünce araziye gizlenmiş malzeme ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]