Bitlis'te tır içerisinde 129 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te tır içerisinde 129 göçmen yakalandı

06.04.2022 12:51
Bitlis'te tır içerisinde 129 göçmen yakalandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, jandarma ekiplerince icra edilen yol kontrolleri sırasında, tır içerisinde yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, jandarma ekiplerince icra edilen yol kontrolleri sırasında, tır içerisinde yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet çerçevesinde Tatvan-Erciş karayolu Adilcevaz Çimenli Akıllı Yol Kontrol Noktasında yol kontrol uygulaması icra edilmiştir. Yapılan yol kontrol uygulamasında, tırın dorsesinde yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 3'ü kadın, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 129 Afganistan uyruklu düzen göçmen ve göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen tır sürücüsü yakalanmıştır. Organizatörlük yaptığı tespit edilen araç sürücüsü, Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmış, adli işlemlerinin bitimine müteakip çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yakalanan 129 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç idaresine teslim edilecektir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

(Vahit Olcay-İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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