Bitlis'te yol yapım çalışmaları - Son Dakika

Bitlis Belediyesince, alt yapısı tamamlanan bölgelerde kaldırım ve yol yapım çalışması yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki kaldırımları yenileyerek yollara parke döşedi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte bozulan yolların onarılması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Tanğlay, "Saray Mahallesi'ndeki çalışmaları bitirdik. Şimdi de Hüsrevpaşa Mahallesi'nde yol çalışmamız var. Yıpranmış ve alt yapısı bozulmuş yolları yeniliyoruz. Güzel bir Bitlis inşa edeceğiz." dedi.