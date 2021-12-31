Bitlis'ten yeni yıl mesajları - Son Dakika

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tanğlay, kutlama mesajında, tüm dünya ve Türkiye için zorlu bir yıl olan 2021'yi geride bırakarak yeni umutlarla 2022 yılına "merhaba" dediklerini belirtti.

2021 yılında paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini kaydeden Tanğlay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"2021 yılından önemli dersler çıkararak 2022 yılına giriyoruz. İnşallah yeni yılda çok daha verimli ve yoğun çalışmalarda bulunacak, yeni projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Her yeni yıl bir umuttur ve geleceğe dair temiz bir sayfadır. Biz de bu yeni yılda kendimizi yenileyerek, geliştirerek, vatandaşımıza hizmetin en güzelini getirme adına durmadan çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle rabbimden, 2022 yılının hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Aziz milletimiz başta olmak üzere tüm İslam alemi ve dünya için sağlık, huzur ve barış dolu bir sene olmasını temenni ediyor, tüm hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum."

Özcan ise mesajında, "Bitlisimizin huzur ile güvenliğinin sağlanması ve korunması amacıyla mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımın ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, aileleriyle sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice yıllar dilerim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazi ve emeklilerimize sağlık ve esenlik dolu günler temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Elmastaş da üzüntüleri ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bıraktıklarını vurguladığı mesajında, "Yeni bir yıla umut ve beklentilerle giriyoruz. Yeni yılın tüm insanlık için hayırlara vesile olması dileğiyle, öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimiz ile tüm Bitlisli hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum." ifadelerine yer verdi.