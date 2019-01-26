Biz Büyük Bir Aileyiz

Mudanya İstasyonu Sosyal Tesislerinde Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal'ın tanıtım toplantısıyapıldı. Tanıtım Toplantısına, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Zafer Işık, Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda başkan adayı Alinur Aktaş, geçmiş dönem Millet Vekili İsmet Su, Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü ve 2002 yılından bu yana Mudanya ilçe teşkilatında görev yapmış yöneticiler katıldı.

COŞKU BÜYÜKTÜ

İlçe başkanı İnci Söğütlü'nün yaptığı açılış konuşmasının ardından söz alan Dr. Ahmet Murat Ünal, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı. "Mudanya'nın kaderini değiştireceğiz. Bizde birlik, beraberlik ve kardeşlik esastır" diye söze başlayan Dr. Ünal, "Mudanya'nın menfaatleri üstünde menfaatimiz asla olamaz. Makamlar, koltuklar hizmet yerleridir. Mudanyalı ile bir bütün olacağız. Ve elimizdeki büyük güç ile göreve geldiğimizde Mudanya'yı kültür, sanat ve spor şehri haline getireceğiz" dedi. Mudanya'nın öz evladı olduğunun altını çizen Dr. Ünal, "333 kilometre karelik Mudanya'nın tüm kesimlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve Mudanya'da yaşayan tüm hemşerilerime sesleniyorum. Gelin birlikte yeni bir Mudanya inşa edelim" diye ifade etti.

MUDANYA SEÇİME HAZIR

"Görüyorum ki bu salondaki kardeşlerim seçime hazır. Enerjiniz herkese örnek olmalı" diye konuşan İl Başkanı Ayhan Salman, seçim sürecinde birlikte çalışma çağrısı yaptı. "Büyükşehir'in gücünü yanınızda hissedeceksiniz. Mudanya için özel çalışmalarımız var" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda başkan adayı Alinur Aktaş, "Umarım 31 Marttan sonra yine bir akşam yemeğinde zaferimizi kutlamak için buluşuruz" diye vurguladı.

"ÜÇLÜ GÜÇ İLE BAMBAŞKA BİR MUDANYA YARATACAĞIZ"

Seçim manifestosu yayınlandıktan sonra sahalara çıkacak olan partililere başarılar dileyen Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, "Ankara'yı Mudanya'ya yaklaştıracağız. Merkezi hükümet, Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi'nin oluşturduğu üçlü güç ile bambaşka bir Mudanya'yı hep birlikte yaratacağız" dedi. Mudanya'nın tarihi ve coğrafi zenginliğinin heba edilmemesi için hizmet belediyeciliği zihniyetine ihtiyacı olduğunu söyleyen Bursa Milletvekili Zafer Işık, "Mudanya'nın Muradına ermesi için biz en donanımlı adayımızı size emanet ediyoruz. Sizden isteğim 1 Nisan günü Dr. Ünal'ı başkan yapmanızdır. Allah yardımcımız olsun" diye sözlerine ekledi.