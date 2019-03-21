Son Dakika Haberleri: Bizi Ayrıştırmak İsteyenlere Bir Şamar Atalım"

Bizi Ayrıştırmak İsteyenlere Bir Şamar Atalım"

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, yerel seçimlere ilişkin, "Aramıza nifak tohumu ve fitne atanlara, bizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım." dedi.

Bizi Ayrıştırmak İsteyenlere Bir Şamar Atalım
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, yerel seçimlere ilişkin, "Aramıza nifak tohumu ve fitne atanlara, bizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım." dedi.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere beraberinde Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er ile Şırnak'a gelen Yerlikaya, Kaymakamçeşme köyünde gençlerle buluştu.

Yerlikaya burada yaptığı konuşmada, hedeflerinin devletin kaynaklarını şehre en doğru şekilde aktarmak olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Aramıza nifak tohumu ve fitne atanlara, bizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım. Gelin bir olalım, beraber olalım, kalben yaklaşalım, birbirimizi sevelim. Cumhur İttifakı'nı diriltelim. Beraberce yolumuza devam edelim. Bizim hedefimiz burada sizlere bugüne kadar görmediğiniz hizmetlerin daha fazlasını yapmak. Biz size efendilik değil hizmetkar olmak için buradayız."

Yerlikaya, 31 Mart'taki yerel seçimlerin önemine işaret ederek, "Sadece belediyeyi oylamayacağız. Biz Orta Doğu'daki, Balkanlardaki, Afrika'daki mazlumları da oylayacağız. Bugün mazlumların umudu bir cumhurbaşkanı var. Bugün mazlum için ağlayan, mazlum için dertlenen bir cumhurbaşkanı var. Biz bu düstur ile yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Belediyeye görevlendirme yapılmadan önce Şırnak'a belediye hizmetinin sunulmadığını vurgulayan Yerlikaya, şunları aktardı:

"Sizi sömürüp kime hizmet ettikleri belli olmayan kişilerin ardından gitmeyin. Gelin bir olalım. Biz sırtımızı devletimize verip yolumuza devam edelim. Bunların 'Kürt vatandaşımız, vatandaşımıza hizmet edeyim' diye bir dertleri yok. Kürt vatandaşımızın çocuğu zarar gördüğünde, bir Cumhurbaşkanımızın düştüğü hale bakın bir de onların hallerine bakın."

Gençlerin talebi üzerine Yerlikaya, Yeniaslanbaşar ve Kaymakamçeşme köylerine birer semt sahası yapacaklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:53 Kaynak: AA

Şırnak, Hamza Yerlikaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı 4 Seçimi Boykot Ettiler, Sonunda İstediklerini Aldılar! Kuşu Bu Kez Başkan Seçecek Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek e-Devlet Üzerinden 5 Yeni Hizmet Kullanıma Sunuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 17:26:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bizi Ayrıştırmak İsteyenlere Bir Şamar Atalım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]