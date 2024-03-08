BlackRock, Küresel Tahsis Fonu'na spot Bitcoin ETF'leri dahil etmeyi planlıyor - Son Dakika
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BlackRock, Küresel Tahsis Fonu'na spot Bitcoin ETF'leri dahil etmeyi planlıyor

BlackRock, Küresel Tahsis Fonu\'na spot Bitcoin ETF\'leri dahil etmeyi planlıyor

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, Küresel Tahsis Fonu'na spot Bitcoin ETF'lerini dahil etmeyi planladığını açıkladı. Bu hamle, BlackRock'ın kripto para birimlerine olan ilgisini ve yatırımcı talebinin artmasını gösteriyor.

08.03.2024 13:42
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Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, Küresel Tahsis Fonu'na spot Bitcoin ETF'leri dahil etmeyi planlıyor. Bu hamle, BlackRock'ın kripto para birimlerine olan ilgisini ve yatırımcı talebinin artmasını gösteriyor.

ABD merkezli varlık yöneticisi BlackRock, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı güncel başvuruya göre Küresel Tahsis Fonu'na spot Bitcoin ETF'leri satın almayı planlıyor.

Fon, BlackRock'ın bir iştiraki tarafından desteklenen bir Bitcoin ETP'sinin hisseleri de dahil olmak üzere, doğrudan Bitcoin tutarak (BitcoinETP'ler) Bitcoin fiyatının performansını genel olarak yansıtmayı amaçlayan borsada işlem gören ürünlerden (ETP'ler) hisse satın alabilir. Firma, kısa bir süre önce sunduğu dosyada yalnızca ulusal menkul kıymet borsalarında listelenen Bitcoin ETF'lerine yatırım yapacağını da açıkladı.

BlackRock'a göre, getirileri en üst düzeye çıkarmak için ABD ve yabancı hisse senedi, borç ve para piyasası menkul kıymetlerini kullanan Küresel Tahsis Fonu, 7 Mart itibariyle yönetim altında 17,8 milyar dolarlık varlığa sahipti.

Bu haftanın başlarında BlackRock, spot Bitcoin ETF'lerini 36,7 milyar doların üzerinde varlığa sahip olan Strategic Income Opportunities fonuna dahil etmek için de başvuruda bulundu.

Bu arada, BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'si iShares Bitcoin Trust (IBIT), Ocak ayındaki lansmanından bu yana ETF yarışına liderlik etti. Bununla birlikte Bitcoin'in 69.000 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından Salı günü 788,3 milyon dolarlık rekor günlük girişe ulaştı. IBIT şu anda 12,7 milyar dolar değerinde Bitcoin tutuyor.

IBIT'in başarısının ortasında BlackRock, SEC'in Fidelity'den gelen benzer bir teklifle birlikte karar vermeyi ertelediği bir spot Ethereum ETF'nin piyasaya sürülmesini de teklif etti.

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Son Dakika Kripto BlackRock, Küresel Tahsis Fonu'na spot Bitcoin ETF'leri dahil etmeyi planlıyor - Son Dakika

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