Blue Shield Türkiye'den "Afet ve Krizlerde Kültürel Mirasın Korunması" konferansı - Son Dakika

BLUE Shield Türkiye Milli Komitesi'nce, "Afet ve Krizlerde Kültürel Mirasın Korunması" konferansı düzenleniyor. 25-26 Kasım'da, 9 farklı ülkeden seçkin uzmanın katılacağı konferansta, afet ve kriz dönemlerinde kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler konuşulacak.

Blue Shield, 1996 yılında ICA-Uluslararası Arşivler Konseyi, ICOM-Uluslararası Müzeler Konseyi, IFLA-Uluslararası Kütüphaneciler Federasyonu ve ICOMOS-Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'nden oluşan dört uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından, kültür varlıklarının afet ve krizlerden korunmasına odaklanmak amacıyla kuruldu.

Mavi Kalkan anlamına gelen Blue Shield, kuruluşundan bu yana toplumu bilinçlendirerek anıt ve sitler, müzeler, kütüphaneler ve arşivler gibi kültür varlıklarının karşılaştığı riskleri en aza indirmek ve korumak için faaliyetler yürütmekte, ayrıca afet öncesi, afet esnası ve sonrasında alınacak tedbirler ve yapılacak müdahalelerle ilgili planların hazırlanması, mevzuatın geliştirilmesi ve uluslararası kuruluşların bu alandaki kriz yönetimi ile koruma ve rehabilitasyon faaliyetlerinde koordinasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

9 ÜLKEDEN UZMANLAR KATILACAKBlue Shield Türkiye Milli Komitesi, Türkiye'deki söz konusu ihtiyaçlara cevap vermek ve bu amaçla yapılan faaliyetlere katkı sağlamak amacıyla Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dabanlı'nın kurucu başkanlığında 23 Nisan 2021 tarihinde kuruldu. Blue Shield Türkiye Milli Komitesi, kültürel mirası ilgilendiren güncel konulara dikkat çekmek, bilgi-tecrübe paylaşımını artırmak, sürdürülebilir korumaya ve ülkemizin kültürel diplomasisine katkı sunmayı hedefleyerek hem kendi kuruluşunu hem de Blue Shield'in 25. Kuruluş Yıldönümünü kutlamak amacıyla 25-26 Kasım'da "Afet ve Krizlerde Kültürel Mirasın Korunması (Protecting Cultural Heritage in Disaster and Crisis)" konulu uluslararası konferans düzenleyecek. Blue Shield Türkiye Başkanı Dr. Ömer Dabanlı ve yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Zeynep Aygen başkanlığında, Avustralya, ABD, İngiltere, İsveç, Bosna, Suriye, Yemen ve İran gibi ülkeler ile ülkemizde alanında seçkin uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek olan konferans, kültür varlıklarının korunması alanında çalışan ve ilgi duyan herkese açık olacak. Konferans www.theblueshield.org adresinden ve Blue Shield Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.