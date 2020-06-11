BM, ABD'nin UCM yetkililerine yaptırım kararını endişe verici buldu - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin, askerlerinin Afganistan'daki "olası savaş suçlarını" soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yaptırım uygulanması yönündeki kararının "endişe verici" olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı söz konusu kararnameye ilişkin "endişe verici" değerlendirmesinde bulundu. Kararı yakından takip edeceklerini belirten Dujarric, "Adalet ve suçların cezasız kalmaması için verilen mücadele konusunda pozisyonumuz değişmedi." dedi.

Trump, ABD'de ordusunun Afganistan'daki "olası savaş suçlarını" soruşturan UCM yetkililerine yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnameyi bu sabah imzalamıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada UCM yetkilileri ve ailelerine getirilen vize kısıtlamasının süresinin uzatılmasının da önünün açıldığı belirtilmişti.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, Kasım 2017'de, ABD askerleri ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) Afganistan'da savaş suçu işlemiş olabilecekleri iddiasıyla soruşturma talebinde bulunmuştu. Bensouda, soruşturma talebi reddedilince kararı UCM Temyiz Dairesine taşımış, UCM Temyiz Mahkemesi ise soruşturma açma talebini onaylamıştı. Bunun üzerine ABD, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturmaya veya bu konuda kovuşturma başlatmaya teşebbüs eden UCM personeline vize vermeyeceği tehdidinde bulunmuş ve Başsavcı Bensouda'nın ABD'ye giriş vizesini iptal etmişti.

ABD'nin, UCM'ye taraf olmasa da iddia edilen savaş suçlarını Afganistan'da işlediği için sorgulanabileceği belirtiliyor.