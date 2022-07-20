BM Afganistan raporuna göre, Taliban insan hakları ihlallerinde bulunuyor - Son Dakika
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BM Afganistan raporuna göre, Taliban insan hakları ihlallerinde bulunuyor

20.07.2022 22:22
BM Afganistan raporuna göre, Taliban insan hakları ihlallerinde bulunuyor

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), "Afganistan'da İnsan Hakları" başlıklı raporunda Taliban yönetiminin insan hakları ihlallerinde bulunduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), "Afganistan'da İnsan Hakları" başlıklı raporunda Taliban yönetiminin insan hakları ihlallerinde bulunduğunu kaydetti.

UNAMA, Taliban yönetiminin Afganistan yönetimini devralmasından bu yana 10 aylık süreçte ülkedeki insan haklarının durumuyla ilgili bulgularını paylaştığı raporunu yayımladı.

15 Ağustos 2021-15 Haziran 2022 arası verileri kapsayan raporda, Afganistan'ın mevcut yöneticilerinin "yargısız infaz, işkence, keyfi tutuklama, gözaltı ve kötü muamelede" bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca, raporda Afganistan'da ifade özgürlüğü ve kadın haklarına yönelik ciddi gerilemelerin olduğu belirtildi.

Verilere göre, söz konusu süreç içerisinde DEAŞ'ın Afganistan kolu DEAŞ-H'ye atfedilen bombalı saldırılarda 700 insan hayatını kaybederken, 1406'sı da yaralandı.

Taliban'a yönelik ithamlar

Rapora göre Taliban, önceki hükümet görevlileri ve güvenlik güçlerine yönelik 160 yargısız infaz, 178 keyfi gözaltı ve tutuklama, 23 hücre hapsi, 56 işkence ve kötü muamelede bulundu.

Taliban yönetimi 217 kişiye "insanlık dışı ceza" verdi ve 118 defa aşırı güç kullandı.

İnsan hakları ihlallerinden 173 gazeteci etkilendi, 5'i DEAŞ-H 1'i ise kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından olmak üzere 6 gazeteci öldürüldü.

Gazetecilere yönelik 122 keyfi gözaltı ve tutuklama, 58 kötü muamele, 33 tehdit, 12 hücre hapsi uygulandı. Söz konusu uygulamalardan 65 insan hakları aktivisti de olumsuz etkilendi, bu kişilere yönelik 47 tutuklama, 17 hücre hapsi uygulandı.

Taliban, raporu reddetti

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, raporun doğruları yansıtmadığını belirtti.

Mücahid, "Ülkede keyfi öldürme ya da tutuklama yoktur. Eğer biri keyfi olarak öldürür ya da tutuklarsa, suçlu sayılır ve şer-i yasalarla yargılanır. Bu konudaki UNAMA raporu doğru değildir ve propagandadan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Güncel, Son Dakika

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