BM'den Gazze'de Tahliye Uyarısı - Son Dakika
BM'den Gazze'de Tahliye Uyarısı

20.01.2026 22:16
BM, İsrail ordusunun Gazze'deki ailelere tahliye emri verdiğini belirtti; 4 bin aile evsiz kaldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ve Beni Süheyla bölgesindeki sözde sarı hattın civarında yaşayan Filistinlilere "tahliye edilme emri" içeren broşürler attığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının, İsrail ordusunun, sarı hattın doğusunda bulunan Beni Süheyla ve Han Yunus'taki insanlara derhal tahliye emri veren broşürler attığını bildirdiğini aktaran Haq, "OCHA, bölgede 400'den fazla ailenin yaşadığını tahmin ediyor." dedi.

Haq, BM ortaklarının bölgede henüz herhangi bir insan hareketine rastlamadığını aktararak, sivillerin her zaman korunması ve güvenli şekilde kaçmasını, koşullar elverdiğinde isterlerse geri dönmelerine de izin verilmesi gerektiğini tekrarladı.

4 bin aile barınağı hasar gördü veya yıkıldı

Geçen haftaki fırtınaların, Gazze genelinde yerinden edilmiş insanların bulunduğu 80 alanı etkilediği bilgisini paylaşan Haq, şiddetli hava şartları nedeniyle en az 4 bin aile barınağının hasar gördüğünü veya yıkıldığını tahmin ettiklerini söyledi.

Haq, "Biz ve ortaklarımız, 660'tan fazla aileye acil gıda yardımı, çadır ve branda ile hijyen ve pişirme malzemeleri ulaştırdık. Hasar görmüş evlerin onarılması, daha fazla arazi kullanılabilir hale getirmek için molozların temizlenmesi, su ve sanitasyon sistemlerinin restore edilmesi gibi sürdürülebilir barınma çözümlerine acil ihtiyaç duyulduğunu yineliyoruz." diye konuştu.

Ateşkes hattı ihlal ediliyor

Ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusu ile Filistinlilerin hareket alanı arasındaki sınırı belirleyen ve "Sarı Hat" olarak bilinen güvenli bölge yakınında yaşayan ailelerin, yeni talimatın ardından evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Bölge sakinleri, İsrail ordusunun ateşkesin başından bu yana sarı hattı işaret eden beton blokları kademeli olarak Filistin yerleşimlerine doğru kaydırdığını ve kontrol alanını fiili olarak genişlettiğini belirtiyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 466 kişinin öldürüldüğü, 1294 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 71 bin 551'e, yaralı sayısının 171 bin 372'ye ulaştığı belirtildi.

Gazze??????? Şeridi'nde hala enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Gazze Şeridi'nde hala enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

