BM'den Gazze'deki Saldırılara Tepki

10.02.2026 21:58
BM, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'de yerleşim yerlerine yönelik sivilleri tehlikeye atan saldırılarının devam ettiğini belirterek, uluslararası hukuk kapsamında sivillerin ve altyapının korunması gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin, son 24 saat içinde Gazze'de İsrail'in hava saldırıları, bombalama, topçu ateşi ve deniz kuvvetlerinin ateş açmasıyla ilgili daha fazla rapor aldığını kaydeden Dujarric, "Yerleşim bölgelerini de kapsayan bu saldırılar, sivilleri tehlikeye atıyor ve son 28 aydır çektikleri büyük zorluklara yenilerini ekliyor." dedi.

Dujarric, "OCHA, sivillerin uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunduğunu, askeri sınır hatlarını geçseler de geçmeseler de sivillerin ve sivil altyapının askeri operasyonlar sırasında sürekli korunması ve sürekli özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor." diye konuştu.

Öte yandan, Gazze'de barınma konusunda BM ortaklarının, geçen hafta 5 bin 600'den fazla aileye yaklaşık 5 bin branda ve 12 binden fazla yatak sağladığını belirten Dujarric, ancak Gazze'de daha kalıcı çözümlere acilen ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

"Gazze'de binlerce hasta hala tedavi edilemiyor"

Dujarric, hasar gören altyapıyı onarmak için kritik öneme sahip makine ve malzemeleri getirmek için izin gerektiğini belirterek, "Biz ve ortaklarımız insani yardım operasyonlarını daha da genişletmeye hazırız, ancak bu, çalışmalarımız üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılmasını gerektiriyor." dedi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ekiplerinin Deyr el-Belah'taki sağlık merkezini yeniden açtığını söyleyen Dujarric, ancak Gazze Şeridi'nde "bazı kritik hizmetler hala olmadığı için binlerce hastanın hala tedavi edilemediğini" vurguladı.

Dujarric, Gazze'de hasarlı sağlık tesislerinin onarılarak yerel hizmetleri artırmaya ihtiyaç duyulduğunu ancak bunun da İsrail tarafından onaylanmayan röntgen cihazları ve laboratuvar ekipmanları gibi daha fazla tıbbi malzeme gerektirdiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

