Son Dakika Haberleri: BM'den İdlib'e İnsani Yardım

BM'den İdlib'e İnsani Yardım

39 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e İnsani Yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım malzemesi gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 33 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:53 Kaynak: AA

Suriye, İdlib, Birleşmiş Milletler, Güncel
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