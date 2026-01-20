BM'den Japonya'ya Militarizm Uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Sun Lei, uluslararası topluma Japonya'nın "geçmişte izlediği tehlikeli militarizm yoluna" geri dönmesini önleme çağrısında bulundu.

Sun pazartesi günü BM İnsanlığa Karşı Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Hazırlık Komitesi'nin ilk oturumunda konuşma yaptı.

İnsanlığa karşı işlenen suçların, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ağır suçlar olduğuna dikkat çeken Sun, ilk olarak Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkemesi Tüzüğü ve Uzak Doğu Uluslararası Askeri Mahkemesi Tüzüğü'nde yer alan bu suçun insanlığın vicdanını yansıttığını belirtti.

2. Dünya Savaşı sırasında Japon militarizminin Çin halkına, diğer Asya ülkelerine ve tüm dünyaya büyük zulüm yaşattığını kaydeden Sun, içinde bulunduğumuz yılın, Uzak Doğu Uluslararası Askeri Mahkemesi'nde "Tokyo duruşmalarının" görülmeye başlanmasının 80. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Sun, "Mahkeme, Japon militarizminin hem Çin ve diğer Asya ülkelerini işgal etmeye yönelik plan ve hazırlık yapma ve bu ülkeleri işgal etme hem de Pasifik Savaşı'nı başlatma suçlarını sistematik olarak yargılayıp gözler önüne sermiştir. Mahkeme, ilgili savaş suçlularını da barışa karşı suçlar, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan mahkum etmiştir" dedi.

Sun, Japonya'nın işlediği saldırı suçlarının inkar edilemez kanıtları olarak tarihteki yerini alan Tokyo duruşmalarının, uluslararası ceza hukukunun gelişimine öncülük ettiğini ve Japonya'nın yayılmacı politikalarını düzeltmesi için açık bir çağrı işlevi gördüğünü ifade etti.

Sun, "Uluslararası toplum hep birlikte Tokyo duruşmaları da dahil olmak üzere 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zaferin getirdiği sonuçları korumalı, uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni el üstünde tutmalı ve Japonya'nın geçmişte izlediği tehlikeli militarizm yoluna geri dönmesini önlemedir" ifadelerini kullandı.

Mevcut uluslararası konjonktürde iç içe geçmiş değişiklikler ve çalkantıların yaşandığına ve bölgesel çatışmaların birbiri ardına patlak verdiğine dikkat çeken Sun, insanlığa karşı işlenen suçların önlenip cezalandırılmasının güçlendirilmesinin hem yerinde olduğunu hem de büyük önem taşıdığını söyledi.