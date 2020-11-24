Son dakika... - BM: "Etiyopya'dan Sudan'a sığınanların sayısı 200 bine yükselebilir" - Son Dakika

- BM: "Etiyopya'dan Sudan'a sığınanların sayısı 200 bine yükselebilir"

ADDİS ABABA - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısının gelecek aylarda 200 bine yükselebileceğini açıkladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Haziran ayında korona virüs nedeniyle seçimleri erteleme kararı almasının ardından Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, hükümetin gayrimeşru olduğunu açıklamıştı. Abiy, 4 Kasım'da Etiyopya ordusunun Mekelle'deki karargahına saldırı düzenleyen TPLF'ye yönelik operasyon başlatmıştı. TPLF ise suçlamaları reddetmişti. Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle son birkaç haftada yüzlerce kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısının 40 bine yaklaştığını duyururken, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ise bu sayının gelecek aylarda 200 bine yükselebileceğine dikkat çekti. UNHCR, insani krizin yaşanabileceğini vurgulayarak barınak, gıda ve ilaç yardımları gerektiğini bildirdi.

UNHCR Sudan Acil Müdahale Koordinatörü Jens Hesemann, Etiyopya ile Sudan sınırında bulunan Hamdayet sınır noktasındaki durumu anlattı. Her gün binlerce Etiyopyalının Sudan'a geçtiğini ifade eden Hesemann, "Buradaki durum acil ve buradaki insanların içmeye suyuna, gıdaya, barınağa, tıbbi yardıma, temizlik malzemelerine ihtiyacı var" dedi. UNHCR, geçişler sırasındaki akışı kontrol etmek ve geçenlerin kimlik tespitini yapmak amacıyla sınıra çok sayıda görevli konuşlandırdı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne teslim olması için 72 saat süre vermişti.