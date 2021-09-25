BM Genel Sekreteri Guterres, 27 Eylül'de KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis ile üçlü görüşme yapacak - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 Eylül pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü bir görüşme yapacak.

BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Tatar ve Anastasiadis Guterres ile BM Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

İki devletli çözümü anlatmak için ABD'de bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, üçlü görüşme öncesi ise bugün Guterres ile bir araya gelecek.