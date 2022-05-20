BM Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna'nın Tarımsal Üretiminin Dünya Piyasalarına Yeniden Entegre Edilmesi Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna'nın Tarımsal Üretiminin Dünya Piyasalarına Yeniden Entegre Edilmesi Çağrısı Yaptı

20.05.2022 10:33
BM Genel Sekreteri, Rusya ve Ukrayna'nın Tarımsal Üretiminin Dünya Piyasalarına Yeniden Entegre Edilmesi Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Ukrayna'daki durum hakkında düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşuyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

BM Genel Sekreteri, " Ukrayna'nın sadece trenle değil, Karadeniz yoluyla da gıda ihraç etmesine ve Rus gıda ve gübre üretiminin kısıtlama olmaksızın dünya piyasalarını ulaştırılmasına imkan verecek bir paket anlaşma bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Perşembe günü Rusya ve Ukrayna'nın tarımsal üretiminin dünya piyasalarına yeniden entegre edilmesine yönelik çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'nin çatışma ve gıda güvenliği konusundaki toplantısında konuşan Guterres, "Küresel gıda güvensizliğine yönelik anlamlı bir çözüm, Ukrayna'nın tarımsal üretiminin ve Rusya ile Belarus'un gıda ve gübre üretiminin savaşa rağmen dünya piyasalarına yeniden entegre edilmesini gerektiriyor" diye konuştu.

BM Genel Sekreteri, "Ukrayna'nın sadece trenle değil, Karadeniz yoluyla da gıda ihraç etmesine ve Rus gıda ve gübre üretiminin kısıtlama olmaksızın dünya piyasalarını ulaştırılmasına imkan verecek bir paket anlaşma bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Guterres bunun için "ilgili ülkelerin iyi niyet" göstermesinin gerektiğini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri, Nijer, Mali, Çad ve Burkina Faso'daki acil gıda güvenliği ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'nundan (CERF) 30 milyon ABD doları fon sağlandığını duyurdu.

Guterres, "Böylelikle yılın başlangıcından bu yana CERF aracılığıyla Afrika'nın Sahel bölgesine kanalize edilen fonların miktarı neredeyse 95 milyon dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri; çatışmaları sona erdirecek, yeni çatışmaların önüne geçecek ve sürdürülebilir barışı inşa edecek siyasal çözümler bulmanın, gıda güvensizliğiyle mücadelede can alıcı öneme sahip olduğunu vurguladı.

Guterres "çok daha kapsamlı koordinasyon ve liderlik gerektiren" birbirleriyle bağlantılı gıda güvensizliği, enerji ve finansman risklerine de dikkat çekti.

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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