BM Genel Sekreteri, Teksas'taki İlkokulda Meydana Gelen Silahlı Saldırı İçin Derin Üzüntülerini İletti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric Salı günü yaptığı açıklamada, Guterres'in ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokulda meydana gelen korkunç silahlı saldırı karşısında dehşete düştüğünü ve derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

Dujarric yazılı açıklamada, olayın en yürek burkan yanının, kurbanların çoğunun çocuk olması olduğunu söyledi. Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevenlerinin yanı sıra tüm topluma en içten taziyelerini sunduğunu belirtti. 18 yaşında bir erkek, Salı günü öğleden sonra Teksas'ın Uvalde kentindeki bir ilkokulda silahlı saldırı düzenleyerek 18'i çocuk 21 kişiyi öldürdü.