BM, İran'daki Protestoları Endişeyle İzliyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İran'da yaşanan protestoları endişeyle takip ettiği, olaylarda meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalar nedeniyle derin üzüntü duyduğu bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Genel Sekreter'in İran'daki protestolara yönelik tutumu hakkındaki bir soru üzerine Dujarric, "Genel Sekreter'in İran'da devam eden protestoları endişeyle takip ettiğini söyleyebilirim. Güvenlik güçleri ve protestocular arasındaki çatışmalardan kaynaklanan can kayıpları ve yaralanmalardan dolayı derin üzüntü duyuyor." dedi.

Dujarric, Genel Sekreter'in daha fazla can kaybının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdiğini belirterek, yetkililere ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkını koruma çağrısında bulunduğunu söyledi.

Tüm bireylerin barışçıl biçimde protesto etme ve şikayetlerini dile getirme hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan Dujarric, "Genel Sekreter ayrıca İran'da ve daha geniş bölgede yer alan tüm aktörlerin gerilimi tırmandırabilecek ve istikrarsızlığa yol açabilecek eylemlerden kaçınmasının önemine dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.

?İran'daki gösteriler

İran'da, 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 4 Ocak'ta yayımladığı raporda, biri emniyet görevlisi 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını, 990 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Fars Haber Ajansı, gösterilerde 250 polis ve 45 milis gücünün (Besic) yaralandığını açıklamıştı.