BM: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi uluslararası hukuka aykırı - Son Dakika

BM: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi uluslararası hukuka aykırı

Birleşmiş Milletler'in insan hakları müfettişleri, ABD'nin Ocak ayı başında silahlı insansız hava aracıyla düzenlediği operasyonda öldürülen İranlı Komutan Kasım Süleymani ve 9 kişiyle ilgili rapor hazırladı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) insan hakları müfettişleri, ABD'nin Ocak ayı başında silahlı insansız hava aracıyla düzenlediği operasyonda öldürülen İranlı Komutan Kasım Süleymani ve 9 kişiyle ilgili rapor hazırladı.

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Raporda, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

BM'nin yargısız ya da tartışmalı infaz üzerine çalışan özel raportörü Agnes Callamard, ABD'nin, Kasım Süleymani'nin bulunduğu konvoya Bağdat Havalimanı'nı terk ederken yapılan hava saldırısının uluslararası hukuka göre meşru sayılabilmesi için yeterli delili sunamadığı savundu.

Saldırının uluslararası hukuka uygun olması için Süleymani'nin ülke çıkarlarına ani ya da devam eden bir tehdidinin olması gerekiyor.

Callamard raporunda, saldırının BM'nin ilgili maddelerini ihlal ettiğini yazdı. Silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıların faillerinin sorumlu tutulması ve bu silahların kullanımıyla ilgili daha geniş çaplı bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Reuters'a konuşan, BM İnsan Hakları Konseyi için çalışan bağımsız raportör Callamard, "Dünya çok kritik zamanlardan geçiyor, insan hava araçları kullanımında muhtemel bir kaynama noktasındayız. Güvenlik Konseyi adım atmıyor; uluslararası toplum da bilerek ya da bilmeyerek büyük sessizliğini koruyor" dedi.

Callamar perşembe günü raporunu ve edindii tm bilgileri İnsan Hakları Konseyi'ne sunacak. Üye ülkeler de harekete geçip geçmeyeceklerini bu bilgiler doğrultusunda tartışacak. ABD bu forumun üyesi değil, yaklaşık iki yıl önce Başkan Donald Trump yönetimi forumdan ayrılmıştı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD ile birlikte İran'ın bölgedeki en büyük rakipleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bölgedeki milis güçlere destek vermekle suçladığı, İran'ın ülke dışındaki operasyonlarından sorumlu komutanıydı.

Callamard da raporunda "General Kasım Süleymani, İran'ın Suriye ve Irak'taki askeri hareketlerinden ve stratejisinden sorumlu isimdi. Ancak başkalarının hayatına ani bir tehdit olduğuna dair bir kanıt olmadığı için ABD'nin attığı bu adım hukuk dışıdır" ifadelerine yer verdi:

"3 Ocak'taki saldırı, bir ülkenin, başka bir devletin yetkililerinden birini üçüncü bir ülkede öldürmek için 'meşru müdafaa' yaptığını savunduğu ilk örnek."

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Kasım Süleymani, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:52 

Son Dakika Dünya BM: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi uluslararası hukuka aykırı - Son Dakika Dünya
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