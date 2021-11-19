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BM, Madagaskar'ın iklim değişikliğine bağlı ilk kıtlığın eşiğinde olduğunu açıkladı - Son Dakika

BM, Madagaskar'ın iklim değişikliğine bağlı ilk kıtlığın eşiğinde olduğunu açıkladı

19.11.2021 13:49
BM, Madagaskar'ın iklim değişikliğine bağlı ilk kıtlığın eşiğinde olduğunu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, "Madagaskar, dünyada iklim değişikliğine bağlı ilk kıtlığın eşiğinde.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, " Madagaskar, dünyada iklim değişikliğine bağlı ilk kıtlığın eşiğinde." dedi.

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan sözcü Laerke, doğu Afrika ülkesi Madagaskar'daki kıtlık sorununa dair son durumu değerlendirdi.

Laerke, ülkenin güney bölgelerinde gıda sorununun yol açtığı insani krizin yılın başından bu yana devam ettiği ve BM'nin insani yardım için 76 milyon ABD doları yardım çağrısı yaptığını belirterek "Bölgede 1,1 milyondan fazla kişi, acil gıda güvenliği sorunu ve kriz altındadır." diye konuştu.

BM'nin, bölgedeki kıtlığa karşı insani yardım ortaklarıyla yürüttüğü yardım kampanyasının Mayıs 2022'ye kadar uzatıldığını kaydeden Laerke, "İnsani yardım fonu taleplerini yüzde 200 artırdık." açıklamasında bulundu.

Laerke, konuşmasında, "Uzatılan yardım kampanyası kapsamında 231 milyon dolar talep edilecek. Şimdiye kadar bağışçılardan 120 milyon dolar yardım yapıldı fakat güney bölgelerde ihtiyaç sahibi 1,3 milyon insana gıda, su ve tıbbi yardım yapılması için daha fazla fon gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Madagaskar'da son 40 yıldır ülke tarihinin en kötü kuraklığının yaşandığı ve toprakların tarıma elverişsiz hale geldiğini vurgulayan Laerke, "İnsanlar feci bir açlıkla karşı karşıya ve bunlardan 28 bini hayati tehlike altında. Birçok bölgede halk, temel ihtiyaçlarını giderebilmek için kırsal kesimden şehirlere taşınmış durumda. Madagaskar, dünyada iklim değişikliğine bağlı ilk kıtlığın eşiğinde." açıklamasını yaptı.

Uluslararası Af Örgütünden geçen ay yapılan açıklamada, Madagaskar'ın iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğu belirtilmiş, 1 milyon kişinin korkunç bir kuraklıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yer almıştı.

Somali'deki kuraklık "olağanüstü durumun" habercisi

Öte yandan Sözcü Laerke, Somali'de giderek kötüleşen kuraklık sorununa dikkati çekerek "İklim göstergeleri, Nisan 2022'de ülkede üst üste dördüncü yıl yağmur sezonunun yaşanmayacağına işaret ediyor." dedi.

Ülkede 2,3 milyon kişinin ciddi derecede su ve gıda eksikliği yaşadığını belirten Laerke, merkez ve güney bölgelerde yaklaşık 100 bin kişinin güvenli gıda ve su arayışı için evlerini terk ettiğini kaydetti.

Laerke, "Kuraklık nedeniyle insani yardım ve koruma ihtiyacı duyan kişi sayısının 2022'de 5,9 milyondan 7,7 milyona yükseleceği tahmin ediliyor." açıklamasında bulundu.

Uluslararası camiaya Somali'ye yardımları artırma çağrısında bulunan Laerke, "Ülkede giderek kötüleşen kuraklık, olağanüstü durumun habercisi olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Madagaskar, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Madagaskar'ın iklim değişikliğine bağlı ilk kıtlığın eşiğinde olduğunu açıkladı - Son Dakika


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