BM'nin Libya'da istikrarı sağlama çabaları görüşüldü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM'nin Libya'da istikrarı sağlama ve geçiş aşamalarını sona erdirme çabalarını görüştü.

Libya Başkanlık Konseyi medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Menfi ile Guterres, İsveç'in başkenti Stockholm'un ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası İklim Konferansı (Stockholm +50) sırasında bir araya geldi.

Menfi, BM'nin Libya'daki misyonu aracılığıyla ülkeye güvenlik, istikrar ve barışı geri getirmek için Libyalıların barışçıl çözümlere ulaşma çabalarını destekleme çabalarına övgüde bulundu.

Guterres de başkent Trablus ve ülke genelinde istikrarı korumak için tüm tarafların çalışmasının önemini vurguladı.

BM, Libya'da seçimlerin "bir an önce" anayasal bir zeminde yapılması için çaba sarf ediyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.