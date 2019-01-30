Son Dakika Haberleri: BM Özel Raportörü Agnes Callamard Türk Arap Medya Derneği'nden Ayrıldı

BM Özel Raportörü Agnes Callamard Türk Arap Medya Derneği'nden Ayrıldı

1 saat önce

BM Özel Raportörü Agnes Callamard Türk Arap Medya Derneği'nden ayrıldıİSTANBUL - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, 2 saat süren ziyaretin ardından Türk Arap Medya Derneğinden ayrıldı.

BM Özel Raportörü Agnes Callamard Türk Arap Medya Derneği'nden ayrıldı

İSTANBUL - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard, 2 saat süren ziyaretin ardından Türk Arap Medya Derneğinden ayrıldı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet Türk Arap Medya Derneğine geldi. Callamard, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası Callamard ve beraberindeki heyet Türk Arap Medya Derneğinden açıklama yapmadan ayrıldı.
Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı açıklamanın yarın yapılacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:21 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Genel
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