BM: Rusya'nın Saldırıları Durdurulmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

BM: Rusya'nın Saldırıları Durdurulmalı

BM: Rusya\'nın Saldırıları Durdurulmalı
13.01.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kabul edilemez buldu ve derhal durdurulması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 'kabul edilemez ve haklı gösterilemez' olduğu belirtilerek, saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 'Ukrayna'da barış ve güvenliğin korunması' başlığı altında toplandı. Toplantının açılışında konuşan BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Rusya'nın ülke genelindeki geniş çaplı hava saldırılarının yıkım ve acıya neden olduğunu vurgulayarak, "Yeni yılın başlangıcı, Ukrayna'ya barış veya rahatlama getirmedi; aksine yeni çatışmalar ve yıkım getirdi" ifadelerini kullandı.

DiCarlo, hava sıcaklıklarının donma noktasının çok altına düştüğü bir dönemde, Rusya'nın özellikle enerji altyapısına yönelik sistematik saldırılarını yoğunlaştırdığını, bu durumun çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını, ayrıca milyonlarca Ukraynalıyı uzun süre elektriksiz, ısıtmasız ve susuz bıraktığını kaydetti

Son dönemdeki saldırıların detaylarını paylaşan DiCarlo, 8-9 Ocak gecesi Rusya'nın 242 İHA ve 36 füze fırlattığını ve ayrıca Lviv bölgesinin nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu düşünülen 'Oreşnik' adlı orta menzilli balistik füzeyle hedef alındığını aktardı. DiCarlo, bu silahın kullanımının endişeleri artırdığını vurguladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) verilerini paylaşan DiCarlo, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da 763'ü çocuk 14 bin 999 sivilin öldürüldüğünü, 2 bin 486'sı çocuk 40 bin 601 kişinin de yaralandığını bildirdi. OHCHR İzleme Misyonu'nun raporuna atıfta bulunan DiCarlo, "2025 yılı, 2022'den bu yana siviller için en ölümcül yıl oldu. Gerçek rakamların ise resmi verilerden çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma da değinen DiCarlo, santral çevresindeki askeri hareketliliğin ve patlamaların arttığını, durumun 'son derece tehlikeli' olduğunu belirtti. Tarafları, felaket riskini azaltmak için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile iş birliğine çağırdı.

Sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini vurgulayan DiCarlo, "Nerede gerçekleşirlerse gerçekleşsinler, bu saldırılar kabul edilemez, haklı gösterilemez ve derhal durdurulmalıdır. Savaşın uluslararası sisteme verdiği zarar hala ölçülüyor. Bu savaş asla başlamamalıydı. Artık durdurulmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Ukrayna, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM: Rusya'nın Saldırıları Durdurulmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:42:04. #7.11#
SON DAKİKA: BM: Rusya'nın Saldırıları Durdurulmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.