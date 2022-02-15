Üye Girişi
BM, Singapur'da iki uyuşturucu kaçakçısının idamının durdurulmasını istedi - Son Dakika

BM, Singapur'da iki uyuşturucu kaçakçısının idamının durdurulmasını istedi

15.02.2022 15:33
BM, Singapur'da iki uyuşturucu kaçakçısının idamının durdurulmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Singapur'da uyuşturucu suçundan 14 yıldır tutuklu bulunan ve idama mahkum edilen iki kişinin cezasının infazının durdurulmasını talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Singapur'da uyuşturucu suçundan 14 yıldır tutuklu bulunan ve idama mahkum edilen iki kişinin cezasının infazının durdurulmasını talep etti.

BM'nin Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan Shamdasani, 2008'de uyuşturucu kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan ve 2010'da idama mahkum edilen Roslan Bakar ve Pausi Jefridin hakkındaki karara tepki gösterdi.

Shamdasani, iki mahkumun yarın idam edilmesinin planlandığı bilgisini paylaşarak "Singapur hükümetine, 14 yıldır uyuşturucu suçundan hapiste tutulan bu iki kişinin idamını durdurması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Ölüm cezasının uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğunu vurgulayan Shamdasani, "Ölüm cezası sadece, uluslararası cinayetleri kapsayan feci ve en ciddi suçlara karşı uygulanmalıdır." şeklinde konuştu.

Shamdasani, idam cezalarının dünyanın hiçbir yerinde etkili ve caydırıcılığı olmadığını belirterek Singapur hükümetine mahkumların idamını hapis cezasına çevirme ve ülkede idamı sonlandırmak için reform yapma çağrısında bulundu.

Malezya vatandaşları Roslan ve Pausi, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2008'de Singapur'da gözaltına alınmıştı.

2010'da idam cezasına çarptırılan mahkumların cezasının infazı, uluslararası tepkiler nedeniyle uzun süredir bekletiliyordu.

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Uyuşturucu, Singapur, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Singapur'da iki uyuşturucu kaçakçısının idamının durdurulmasını istedi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:31 Stefan Kuntz görüştü! Deniz Undav Türk Mili Takımı forması giymeye sıcak bakıyor
15:27 Yaşar Alptekin canlı yayında vasiyetini açıkladı
15:15 Maskesiz hayatımız ne zaman başlayacak? Bakanlık yetkilileri müjdeyi verdi
15:12 İslamiyet'e yönelen Yaşar Alptekin, Merve Boluğur'un dansına göz ucuyla bile bakmadı
15:09 Rusya'nın Ukrayna işgali bu gece 04.00'te başlıyor mu? ABD'li istihbaratçı iddia etti
15:05 "HDP olmadan demokrasi konuşulamaz" diyen Buldan: Soymadıkları bir yastıklarımızın altı kalmıştı!
14:48 Ukrayna savaşa hazırlanırken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kudüs'te tatil yapıyor
14:48 Özcan Deniz'in eski eşini darp davasında, tanıklar birbirini yalanladı!
14:45 Gülben Ergen "Bakirelik önemli mi?" sorusuna hak ettiği yanıtı verdi
14:43 Kılıçdaroğlu'nun elektriği ne zaman kesilecek? İşte o sorunun cevabı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 15:39:22. #1.11#
SON DAKİKA: BM, Singapur'da iki uyuşturucu kaçakçısının idamının durdurulmasını istedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement