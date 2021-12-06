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BM: Sudan'da 2022'de 14 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak - Son Dakika

BM: Sudan'da 2022'de 14 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak

06.12.2021 20:02
BM: Sudan'da 2022'de 14 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Sudan'da gelecek yıl 14 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Sudan'da gelecek yıl 14 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını bildirdi.

BM ofisinin yayımladığı raporda, "Ortaklar, 2022'de yaklaşık 14,3 milyon kişinin (Sudan nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u) insani yardıma ihtiyacı olacağını değerlendiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Bunun 2021'e kıyasla 8 milyonluk bir artışa tekabül ettiği ve son 10 yılın en yüksek artışı olduğu kaydedildi.

Raporda, yardıma muhtaç insanların çoğunluğunu, risk altındaki nüfusun oluşturduğu belirtildi.

Sudan'da geçiş sürecinin başladığı 2019'dan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan ekonomik kriz, ülke içinde uzun süreli yerinden edilen insanlar, sel, salgın hastalıklar ve şiddet olayları nedeniyle ülke genelindeki insani ihtiyaçların artış gösterdiği ifade edildi.

BM, tarihinin en büyük yardım çağrısında bulunarak gelecek yıl dünya genelinde çatışmaların ve yoksulluğun pençesinde kalmış 183 milyon kişiye hayat kurtaran yardım ulaştırabilmek için 41 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in 2 Aralık'ta BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladığı BM 2022 Küresel İnsani Yardım Planı'na ilişkin raporda, dünya genelinde insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının her geçen yıl artmaya devam ettiği, 2022'de geçen yıla göre yüzde 17 artışla dünya genelinde toplam 274 milyon kişinin acil yardım ve korumaya ihtiyaç duyacağı bildirilmişti.

İnsani yardıma ihtiyaç duyan ülkeler arasında Afganistan, Suriye, Yemen, Etiyopya ve Sudan listenin ilk 5 sırasında yer alırken, BM'ye göre yardıma ihtiyaç duyanlar arasında Etiyopyalıların durumu "en endişe verici" olarak nitelendirilmişti.

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Ekonomik Kriz, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Sudan'da 2022'de 14 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak - Son Dakika


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