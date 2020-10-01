BM, Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescilledi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler, (BM) Türkiye ve Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

Türkiye ve Libya arasında yapılan 27 Kasım 2019'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı. Yapılan anlaşma ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetim'inin (GKRY) Türkiye'ye karşı yaptıkları planlar bozulmuş, anlaşma metninde kıta sahanlığının ve ekonomik bölge sınırlarının tek tek koordinatları belirlenmişti. Türkiye ve Libya anlaşmayı tescil etmesi için Birleşmiş Miletlere (BM) göndermişti.

BM tarafından bugün yayınlanan tescil belgesi ile Türkiye-Libya arasındaki deniz sınırı anlaşması BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından BM'nin 102'nci maddesi gereği onaylandı. - NEW YORK