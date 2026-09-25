BM kürsüsüne böyle çıktı! Görenlerin aklına aynı soru geldi - Son Dakika
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BM kürsüsüne böyle çıktı! Görenlerin aklına aynı soru geldi

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Nepal Başbakanı Balendra Shah, BM Genel Kurulu'nda güneş gözlüğüyle kürsüye çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Shah'ın bu tercihi “Gözlüğünü neden çıkarmadı?” sorusunu akıllara getirirken, benzer görüntüsüyle daha önce dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da hatırlattı. Shah'ın güneş gözlüğünü tıbbi gerekçelerle kullandığı belirtiliyor.

Nepal Başbakanı Balendra Shah, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan çok kürsüye koyu renk güneş gözlüğüyle çıkmasıyla dikkat çekti. Shah'ın gözlüğünü konuşması boyunca çıkarmaması, görüntüleri izleyenlerin aklına “ Güneş gözlüğünü neden çıkarmıyor?” sorusunu getirdi. Benzer şekilde güneş gözlüğüyle kamuoyunun karşısına çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüntüleri de yeniden akıllara geldi.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜYLE BM KÜRSÜSÜNE ÇIKTI

New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'na katılan Nepal Başbakanı Balendra Shah, 24 Eylül'de Genel Kurul'a hitap etti. Nepal Dışişleri Bakanlığının yayımladığı programa göre ülkesinin heyetine başkanlık eden Shah, konuşması sırasında koyu renk güneş gözlüğünü çıkarmadı.

Shah'ın BM kürsüsündeki görüntüsü kısa sürede konuşmasının önüne geçen ayrıntılardan biri oldu. Ancak güneş gözlüğünün arkasında yalnızca bir tarz tercihi bulunmuyor.

GÖZLÜĞÜNÜ NEDEN ÇIKARMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Shah'ın güneş gözlüğü kullanmasının tıbbi bir gerekçesi bulunuyor. Nepal Başbakanı, daha önce parlamento oturumlarında da koyu renk gözlük kullanması üzerine başlayan tartışmaların ardından Federal Parlamento Sekreterliğine sağlık raporu sundu.

Birendra Askeri Hastanesi'nde yapılan muayenenin ardından hazırlanan raporda Shah'ın parlak ışığa karşı hassasiyet ve göz kuruluğu yaşadığı, bu nedenle gerektiğinde koyu renk gözlük kullanmasının tavsiye edildiği belirtildi. Parlamento yönetimi de sağlık raporunun sunulmasının ardından Shah'ın oturumlara güneş gözlüğüyle katılmasına izin verdi.

MACRON'U AKILLARA GETİRDİ

Nepal Başbakanı'nın BM kürsüsündeki güneş gözlüklü görüntüsü, daha önce benzer şekilde koyu renk gözlüklerle kamuoyunun karşısına çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da akıllara getirdi. Shah açısından ise güneş gözlüğü yeni bir görüntü değil. Nepal Başbakanı, seçim mitinglerinden resmi temaslara kadar birçok programda aynı tarz gözlüklerle görüntüleniyor.

KONUŞMASINDA İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ

Shah, dikkat çeken görüntüsünün yanı sıra BM kürsüsünden önemli mesajlar da verdi. Nepal Başbakanı konuşmasının büyük bölümünü ülkesinin yaşadığı sel felaketleri, iklim değişikliği ve gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya kaldığı eşitsizliklere ayırdı.

Shah, Nepal'in iklim krizinin oluşumundaki payının son derece düşük olmasına rağmen sonuçlarından ağır biçimde etkilendiğini belirterek uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesini istedi. Ayrıca küresel sistemin savaşlara kaynak ve lojistik sağlamak konusunda gösterdiği kapasitenin kalkınma ve insanların temel ihtiyaçları söz konusu olduğunda aynı ölçüde kullanılmadığını savundu.

Paylaşımda Shah'ın özellikle İran savaşının gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkilerinden bahsettiği ileri sürülse de Nepal Dışişleri Bakanlığının yayımladığı resmi konuşma metninde İran'a özel bir bölüm yer almıyor.

Emmanuel MacronFransaGüneşDünyaNepalSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ahmet mermer ahmet mermer:
    okadar degildir herhalde. 0 0 Yanıtla
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