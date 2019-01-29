Son Dakika Haberleri: Bmw Motorrad, Motor Bike Fuarı'na Hazırlanıyor

Bmw Motorrad, Motor Bike Fuarı'na Hazırlanıyor

1 saat önce

CARMEDYA.COM – BMW Motorrad, 21 – 24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Motobike İstanbul 2019 Motosiklet Fuarı’na en yeni modelleri ile çıkarma yapacak. 2019 motosiklet sezonunu Motobike Istanbul ile açmaya hazırlanan BMW Motorrad, yılın en büyük motosiklet buluşmasında, 2019’da yollarla buluşturacağı 3 yeni modelini ilk kez sergileyecek. En yeni modeller geliyor BMW Motorrad’ın bu yıl Türkiye’de...The post BMW Motorrad, Motor Bike Fuarı’na hazırlanıyor appeared first on Carmedya.

Bmw Motorrad, Motor Bike Fuarı'na Hazırlanıyor, System.String[]
CARMEDYA.COM - BMW Motorrad, 21 – 24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Motobike İstanbul 2019 Motosiklet Fuarı'na en yeni modelleri ile çıkarma yapacak.



2019 motosiklet sezonunu Motobike Istanbul ile açmaya
hazırlanan BMW Motorrad, yılın en büyük motosiklet buluşmasında, 2019'da yollarla
buluşturacağı 3 yeni modelini ilk kez sergileyecek.



    • En yeni modeller geliyor

    BMW Motorrad'ın bu yıl Türkiye'de yollarla buluşturacağı, F
    850 GS Adventure, R 1250 GS ve R 1250 Adventure, fuarla birlikte ilk kez
    motosiklet severlerin karşısına çıkacak. BMW Motorrad'ın geçtiğimiz yılsonuna
    doğru satışa sunduğu BMW F 750 GS ve F 850 GS ile birlikte tüm ürün grupları
    fuarda sergilenecek.



    Fuara özel fırsatlar

    Bu yıl 11'inci kez düzenlenen ve 100 binin üzerinde
    ziyaretçi hedefleyen Motobike Istanbul'un en dikkat çekici stantlarından birine
    ev sahipliği yapacak olan BMW Motorrad, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine
    9'uncu holde motosiklet severleri ağırlayacak. Fuara özel olarak 2018 model
    yıllı modeller için cazip fiyatlar ve uzatılmış garanti hediyesi de sunan BMW
    Motorrad, 2019 model yeni BMW modellerinde ise yine fuar dönemine özel
    indirimlerin yanı sıra +1 yıl uzatılmış garanti ve ilk 1000 km bakımını da
    hediye edecek. Ayrıca 48 aya varan eşit taksit imkanı veya balon ödemeli 36 ay
    taksitlendirme seçenekleri gibi cazip satın alma koşulları da fuarla birlikte
    devreye alınacak.

    BMW Rider Butik ve BMW Rider Academy'de fuarda olacak

    Yeni modellerin yanı sıra BMW Rider Butik bölümünün de yer
    alacağı BMW Motorrad standında, motosikletlere uygun aksesuarlar da fuara özel
    avantajlı fiyatlarla satın alınabilecek. BMW Rider Academy de fuarda BMW
    Motorrad standındaki yerini alacak. BMW Rider Academy'nin 2019 yılında
    gerçekleştireceği tur programlarına ve başlangıç ya da ileri seviye güvenli
    sürüş eğitimlerine kaydolma imkanı sunulacak.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:40 

Türkiye, Motosiklet, İstanbul, Otomobil
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