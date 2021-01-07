Böbrek nakli olan minik Buse'nin tek arzusu kuru fasulye yiyebilmek - Son Dakika

Böbrek nakli olan minik Buse'nin tek arzusu kuru fasulye yiyebilmek

07.01.2021 11:07
Böbrek nakli olan minik Buse'nin tek arzusu kuru fasulye yiyebilmek, System.String[]

Sağlık Bakanlığı Organ Nakil Merkezi'nden 2020 yılının son saatlerinde gelen haber 10 yaşındaki Buse'ye umut oldu.

Sağlık Bakanlığı Organ Nakil Merkezi'nden 2020 yılının son saatlerinde gelen haber 10 yaşındaki Buse'ye umut oldu. 2021'in ilk saatlerinde kendine uyumlu böbreğe kavuşan Buse, hemen ameliyata alındı ve sağlığına kavuştu. Küçük Buse, organ nakli olmasının ardından en çok sevdiği yemek olan ve daha önce yemesinin yasak olduğu kuru fasulye istedi.

2020 yılının son saatlerinde Sağlık Bakanlığı Organ Nakil Merkezi'nden Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen haber yüzleri güldürdü. Merkez tarafından hastane yönetimine Kahramanmaraş'ta vefat eden bir böbrek vericisinden nakil edilmek üzere bir böbrek olduğu haberi verildi. Hemen böbrek nakli bekleyen hastaların sırasını kontrol eden Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakil Merkezi doktorları, ilk sırada 10 yaşındaki Buse'nin yer aldığını gördü. Bu umut dolu haberi hemen ailesine ulaştıran doktorlar, tetkiklerin yapılmasının ardından minik Buse'yi ameliyata aldı. 2021 yılının ilk saatlerinde böbrek nakli gerçekleşen Buse, yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise alındı. Serviste kendisini kontrole gelen doktorlarının 'Buse artık özgürsün, istediğini yiyebileceksin, ne yemek istersin?' sorusuna minik Buse'nin 'fasulye' cevabı vermesi ise duygusal anlara neden oldu.

"ANNE YEMEK İSTEDİĞİM TEK ŞEY KURU FASULYE PİLAV"

10 yaşındaki Buse'nin 1 yıldır diyaliz aldığını ve bu süre zarfında istediği yiyecekleri yiyemediğini, arkadaşları gibi oyunlar oynayamadığını belirten anne Sündüz Gümüş, "Çok mutluyuz gerçekten, 1 senedir kızım bu hastalıkla mücadele ediyordu. Şükürler olsun nakil çıktı. Yeni yıl akşamı bu mutlu haber geldi bize. Hemen apar topar hastaneye getirdik. Bütün işlemleri yapıldı. Ameliyatın sonunda şükürler olsun iyi olduğunu duyduk, öğrendik, çok mutlu olduk gerçekten. Yeni yıl bizim kızımıza uğurlu geldi. Darısı diğer nakil bekleyen çocuklarımıza olsun inşallah. Buse 10 yaşında, bir kız kardeşi var. İstediği yiyecekleri yiyemiyordu. Onun dışında diğer arkadaşları gibi koşup oynayamıyordu. Hep 1 sene oyunca bunlara hasret kaldı. Nakilden çıktıktan sonra, ameliyat oldu, ben yoğun bakımda yanında kalırken dedi ki, 'Anne tek yemek istediğim kuru fasulye pilav' dedi. Gerçekten bunlara 1 senedir hasretti benim kızım" diye konuştu.

"KADAVRADAN BÖBREK NAKLİ ŞANSI DOĞMASI HASTANIN TÜM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ"

Buse'nin takip ve tedavisini üstlenen Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Selda Bayrakçı, "Hastamız bizim 1 yıldır takip ettiğimiz diyaliz hastasıydı. 10 yaşında olmasına rağmen aslında hayatın bütün sıkıntılarını bir şekilde tatmak zorunda kaldı. Hem sosyal kısıtlamaları, hem diyeti, okul problemleri, diyalizin bütün sıkıntısıyla aslında mücadele eden bir hastaydı. Dolayısıyla kadavradan böbrek nakli şansı doğması hastanın tüm hayatını değiştirdi. Biz o yüzden çok mutluyuz. Burada tek vurgulamak istediğim şey organ bağışının çok ama çok önemli olduğu. Bu organın, böbreğin bir çocuğun hayatını toptan bir ömür boyu upuzun yıllar değiştireceğini görmek hepimizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"BOL BOL FASULYE YİYEBİLİR BUNDAN SONRA"

Diyaliz alan hastalarda, özellikle çocuk hastalarda çok sıkı diyetler uygulamak zorunda kaldıklarını belirten Prof. Dr. Bayrakçı, "Hastamızda hem annesi hem de babasının böbrek uyumu olmadığı için nakil şansı hiç yoktu. Bu bizim hepimize çok güzel bir yeni yıl sürprizi oldu. Herkesi organ bağışı için desteğe davet ediyorum. Aslında çok tatlı, hep böyle tatlı ve sevecen bir hastamızdı. Çocuklarda diyaliz sırasında çok sıkı diyet öneriyoruz maalesef ve aslında en sevdikleri şey muz. Ama muz kesinlikle bu hastalara yasak, potasyumu yüksek olduğu için. Dolayısıyla meyvelerin hepsi yasak. Öyle bir şey bekliyordum ama fasulyeyi tercih etti. Bol bol fasulye yiyebilir bundan sonra. Ama durum böyle. Yani çocuk hastaya şunu yeme, bunu yeme demek o kadar zor ki. Bu hastalar çok katı bir diyetle hayat boyu devam etmek zorunda kalıyorlar" diye konuştu.

"İZMİR DEPREMİNDE BİR ÇOCUĞUMUZ, BİR KIZIMIZ ORADAN KURTARILMIŞTI, BUSE'Yİ AMELİYAT EDERKEN AYNI ŞEYİ HİSSETMİŞTİM"

Buse'nin böbrek nakil ameliyatını gerçekleştiren Ankara Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu ise şunları kaydetti:

"Yeni yıla girmeden önce Sağlık Bakanlığının Organ Nakil Merkezi bize Kahramanmaraş'tan bir böbrek vericisinden uygun bir böbrek sunuldu. Biz de bekleme listemize baktık. Tabii heyecanlandık. Çocuk olunca daha çok heyecanlanıyoruz. Onların mutluluğu daha çok hak ettiğini düşünüyoruz. Yeni yılın onlar için çok daha umut olmasını istemiştik. Biz de bekleme listemizdeki hastaların isimleri geldiğinde Buse ilk sıradaydı. Diğer hastaları da tabii değerlendirdik. Hızlıca böbrekte zamana karşı yarışıyoruz tabii ki. Hem böbreğin ömrünün uzun olması hem de verimli olması için hızlıca hastamızı çağırdık. 2020'nin sonlarında Kahramanmaraş'tan bize böbrek önerildiğinde biz hızlıca hastalarımızı çağırdık. 7 saat içerisinde biz hastalarımızı hazırlamıştık. Böbrek bize ulaştığında, yaklaşık olarak 10'uncu saatte Buse'ye böbreği takmıştık. Tabii Buse'nin ailesi kadar biz de mutluyduk. İnşallah milletçe Buse'nin mutluluğunu paylaşırız. Buse bizim için güzel bir başlangıç olur. Buse ile ilgili şunu söyleyeyim; İzmir depreminde bir çocuğumuz, bir kızımız oradan kurtarılmıştı, Buse'yi ameliyat ederken aynı şeyi hissetmiştim. İnşallah bu da bizi ülkemiz için, çocuklarımıza sahip çıktığımız için çok daha mutlu edecek bizi."

(Erdinç Türkcan - Utku Şimşek/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Kahramanmaraş, Diyaliz, organ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Böbrek nakli olan minik Buse'nin tek arzusu kuru fasulye yiyebilmek - Son Dakika


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