Böbrek Yetmezliği Olan Bebek İstanbul'a Sevk Edildi

Van'da böbrek yetmezliği rahatsızlığı olan 11 aylık bebek ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde böbrek yetmezliği tanısını konulan bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için ambulans uçak tahsis edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ferit Melen Havalimanına götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.